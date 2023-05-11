Ломаченко получил вызов от еще одного опасного боксера

Василий Ломаченко на тренировке. Фото: instagram.com/lomachenkovasilii

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести еще один бой в 2023 году. Он получил вызов от непобежденного американца Джервонты Дэвиса.

Тренерский штаб бойца по имени "Танк" уверен, что Дэвис одержит быструю победу над украинцем, сообщает Boxing Scene.

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Уже на следующей неделе, 20 мая, Василия Ломаченко сразится с Девином Хейни за титул чемпиона мира по боксу в легком весе. Поединок состоится в США. Не исключено, что вне зависимости от результатов боя украинец перейдет в другой вес.

Новый вызов для Ломаченко

Ходили слухи, что в случае поражения 35-летний Ломаченко может завершить карьеру. Однако он останется востребован даже если проиграет Хейни.

Джервонта Дэвис бросил вызов Василию Ломаченко. Фото: instagram.com/gervontaa/

Джервонта Дэвис хочет сразиться с украинским боксером. После легкой победы над Райаном Гарсией американцу необходим новый вызов. Бой с одной из легенд дивизиона пойдет на пользу его карьере. Тренер Дэвиса Кенни Эллис уверен, что его подопечный легко справится с Василием Ломаченко.

"Нокаут произойдет быстрее, чем было в бою с Гарсией. Дэвису понадобится два раунда, чтобы уложить Ломаченко на пол. Он легко выиграет этот поединок, причем сделает это очень быстро", — заявил Кенни Эллис.

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