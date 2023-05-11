Ломаченко получил вызов от еще одного опасного боксера

Еще один опасный боксер бросил вызов Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко может провести еще один бой в 2023 году. Он получил вызов от непобежденного американца Джервонты Дэвиса.
Тренерский штаб бойца по имени "Танк" уверен, что Дэвис одержит быструю победу над украинцем, сообщает Boxing Scene.
Уже на следующей неделе, 20 мая, Василия Ломаченко сразится с Девином Хейни за титул чемпиона мира по боксу в легком весе. Поединок состоится в США. Не исключено, что вне зависимости от результатов боя украинец перейдет в другой вес.
Новый вызов для Ломаченко
Ходили слухи, что в случае поражения 35-летний Ломаченко может завершить карьеру. Однако он останется востребован даже если проиграет Хейни.
Джервонта Дэвис хочет сразиться с украинским боксером. После легкой победы над Райаном Гарсией американцу необходим новый вызов. Бой с одной из легенд дивизиона пойдет на пользу его карьере. Тренер Дэвиса Кенни Эллис уверен, что его подопечный легко справится с Василием Ломаченко.
"Нокаут произойдет быстрее, чем было в бою с Гарсией. Дэвису понадобится два раунда, чтобы уложить Ломаченко на пол. Он легко выиграет этот поединок, причем сделает это очень быстро", — заявил Кенни Эллис.
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