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Ще один небезпечний боксер кинув виклик Ломаченку

11 травня 2023 15:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко отримав виклик від ще одного небезпечного боксера
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: instagram.com/lomachenkovasilii
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Василь Ломаченко може провести ще один бій у 2023 році. Він отримав виклик від непереможеного американця Джервонти Девіса.

Тренерський штаб бійця на ім'я "Танк" упевнений, що Девіс здобуде швидку перемогу над українцем, повідомляє Boxing Scene.

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Вже наступного тижня, 20 травня, Василя Ломаченка битиметься з Девіном Хейні за титул чемпіона світу з боксу у легкій вазі. Поєдинок відбудеться у США. Не виключено, що, незалежно від результатів бою, українець перейде в іншу вагу.

Новий виклик для Ломаченка

Ходили чутки, що у разі поразки 35-річний Ломаченко може завершити кар'єру. Однак він залишиться затребуваним навіть якщо програє Хейні.

Джервонта Девіс
Джервонта Девіс кинув виклик Василю Ломаченку. Фото: instagram.com/gervontaa/

Джервонта Девіс хоче поборотися з українським боксером. Після легкої перемоги над Раяном Гарсією американцеві потрібний новий виклик. Бій з однією з легенд дивізіону піде на користь його кар'єрі. Тренер Девіса Кенні Елліс упевнений, що його підопічний легко впорається з Василем Ломаченком.

"Нокаут відбудеться швидше, ніж було в бою з Гарсією. Девісу знадобиться два раунди, щоб укласти Ломаченка на підлогу. Він легко виграє цей поєдинок, причому зробить це дуже швидко", — заявив Кенні Елліс.

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