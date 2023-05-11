Ломаченко отримав виклик від ще одного небезпечного боксера

Ще один небезпечний боксер кинув виклик Ломаченку
Український боксер Василь Ломаченко може провести ще один бій у 2023 році. Він отримав виклик від непереможеного американця Джервонти Девіса.
Тренерський штаб бійця на ім'я "Танк" упевнений, що Девіс здобуде швидку перемогу над українцем, повідомляє Boxing Scene.
Вже наступного тижня, 20 травня, Василя Ломаченка битиметься з Девіном Хейні за титул чемпіона світу з боксу у легкій вазі. Поєдинок відбудеться у США. Не виключено, що, незалежно від результатів бою, українець перейде в іншу вагу.
Новий виклик для Ломаченка
Ходили чутки, що у разі поразки 35-річний Ломаченко може завершити кар'єру. Однак він залишиться затребуваним навіть якщо програє Хейні.
Джервонта Девіс хоче поборотися з українським боксером. Після легкої перемоги над Раяном Гарсією американцеві потрібний новий виклик. Бій з однією з легенд дивізіону піде на користь його кар'єрі. Тренер Девіса Кенні Елліс упевнений, що його підопічний легко впорається з Василем Ломаченком.
"Нокаут відбудеться швидше, ніж було в бою з Гарсією. Девісу знадобиться два раунди, щоб укласти Ломаченка на підлогу. Він легко виграє цей поєдинок, причому зробить це дуже швидко", — заявив Кенні Елліс.
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