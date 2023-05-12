Зінченко може більше не зіграти за "Арсенал" жодного матчу

Артета втішає Зінченка. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Захисник збірної України Олександр Зінченко пропустить решту сезону 2022/2023 через травму. Футболіст не допоможе "Арсеналу" у вирішальних матчах за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Зінченко отримав пошкодження у грі проти "Ньюкасла", повідомляє The Athletic.

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У поєдинку 35-го туру АПЛ проти "Ньюкасла", який закінчився перемогою "Арсеналу" з рахунком 2:0, Олександр Зінченко травмував м'яз стегна. Це означає, що 26-річний захисник не допоможе "канонірам" у матчах сезону, що залишилися. Також Мікель Артета не зможе розраховувати на Вільяма Саліба.

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Боротьба за титул в АПЛ

Після 35 турів "Арсенал" розташовується на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Каноніри" відстають від "Манчестер Сіті" на одне очко. При цьому команда Пепа Гвардіоли має матч у запасі.

Матчі "Арсеналу", що залишилися.

14.05 "Арсенал" — "Брайтон"

20.05 "Ноттінгем Форест" — "Арсенал"

28.05 "Вулвергемптон" — "Арсенал"

Олександр Зінченко може взагалі більше не зіграти жодного матчу за "канонірів". У послугах захисника зацікавлені інші клуби, і лондонці готові вислухати пропозиції щодо свого гравця.

Також Зінченко може пропустити поєдинки відбору на Євро-2024 у складі збірної України. У червні національна команда зіграє проти Північної Македонії та Мальти.

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