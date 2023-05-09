Экс-форвард "Арсенала" поставил под сомнение уровень Зинченко

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/LEE SMITH

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Кевин Кэмпбелл сравнил игру Кирана Тирни и Александра Зинченко на позиции левого защитника. По мнению специалиста, шотландец гораздо более качественный футболист, чем украинец.

Слова экс-форварда публикует Arsenal Buzz.

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Тирни соответствует уровню АПЛ

Кевин Кэмпбелл считает, что Киран Тирни гораздо лучше выполняет работу левого защитника, чем Александр Зинченко.

Фулбек "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/LEE SMITH

"Киран Тирни — гораздо лучший защитник, чем Зинченко. Нам нужно оказываться в выигрышных ситуациях, если это удастся делать — тогда сможем выпускать Тирни.

Но сначала в этой выигрышной ситуации нужно оказаться. Не думаю, что Артета считает, что Тирни может делать то, что делает Зинченко. И это проблема. Как в атаке, так и в защите Тирни соответствует уровню фулбека АПЛ, 100%", — заявил Кэмпбелл.

Кевин считает, что нужно сохранить Тирни в команде, ведь Зинченко часто травмируется.

"К сожалению, в том, как "Арсенал" строит игру и как атакует, Зинченко знает, как играть даже с закрытыми глазами. Думаю, надо сохранить Тирни, мы уже видели травмы Зинченко", — сказал Кэмпбелл.

Лондонский "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Сити", у которого есть матч в запасе, на одно очко.

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