Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ексфорвард "Арсеналу" поставив під сумнів рівень Зінченка arrow

Ексфорвард "Арсеналу" поставив під сумнів рівень Зінченка

9 травня 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ексфорвард "Арсеналу" поставив під сумнів рівень Зінченка
Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/LEE SMITH
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній нападник лондонського "Арсеналу" Кевін Кемпбелл порівняв гру Кірана Тірні та Олександра Зінченка на позиції лівого захисника. На думку спеціаліста, шотландець значно якісніший футболіст, ніж українець. 

Слова ексфорварда публікує Arsenal Buzz. 

Читайте також:

Тірні відповідає рівню АПЛ 

Кевін Кемпбелл вважає, що Кіран Тірні набагато краще виконує роботу лівого захисника, аніж Олександр Зінченко. 

Зинченко
Фулбек "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/LEE SMITH

"Кіран Тірні — набагато кращий захисник, ніж Зінченко. Нам потрібно опинятися у виграшних ситуаціях, якщо це вдасться робити — тоді зможемо випускати Тірні.

Але спочатку в цій виграшній ситуації потрібно опинитися. Не думаю, що Артета вважає, що Тірні може робити те, що робить Зінченко. І це проблема. Як в атаці, так і в захисті Тірні відповідає рівню фулбека АПЛ, 100%", — заявив Кемпбелл. 

Кевін вважає, що потрібно зберегти Тірні в команді, адже Зінченко часто травмується. 

"На жаль, у тому, як "Арсенал" будує гру і як атакує, Зінченко знає, як грати навіть із заплющеними очима. Думаю, треба зберегти Тірні, ми вже бачили травми Зінченка", — сказав Кемпбелл. 

Лондонський "Арсенал" наразі посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від "Манчестер Сіті", у якого є матч в запасі, на одне очко. 

Нагадаємо, відомий український спортсмен загинув у бою на фронті у Луганській області.

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Відомий боксер назвав фаворита бою Ломаченка з Хейні. 

Брати Суркіси програли суд і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Український півзахисник команди "Аль-Айн" Андрій Ярмоленко розпочне наступний сезон в іншому клубі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB