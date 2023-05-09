Ексфорвард "Арсеналу" поставив під сумнів рівень Зінченка

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/LEE SMITH

Колишній нападник лондонського "Арсеналу" Кевін Кемпбелл порівняв гру Кірана Тірні та Олександра Зінченка на позиції лівого захисника. На думку спеціаліста, шотландець значно якісніший футболіст, ніж українець.

Слова ексфорварда публікує Arsenal Buzz.

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Тірні відповідає рівню АПЛ

Кевін Кемпбелл вважає, що Кіран Тірні набагато краще виконує роботу лівого захисника, аніж Олександр Зінченко.

Фулбек "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/LEE SMITH

"Кіран Тірні — набагато кращий захисник, ніж Зінченко. Нам потрібно опинятися у виграшних ситуаціях, якщо це вдасться робити — тоді зможемо випускати Тірні.

Але спочатку в цій виграшній ситуації потрібно опинитися. Не думаю, що Артета вважає, що Тірні може робити те, що робить Зінченко. І це проблема. Як в атаці, так і в захисті Тірні відповідає рівню фулбека АПЛ, 100%", — заявив Кемпбелл.

Кевін вважає, що потрібно зберегти Тірні в команді, адже Зінченко часто травмується.

"На жаль, у тому, як "Арсенал" будує гру і як атакує, Зінченко знає, як грати навіть із заплющеними очима. Думаю, треба зберегти Тірні, ми вже бачили травми Зінченка", — сказав Кемпбелл.

Лондонський "Арсенал" наразі посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від "Манчестер Сіті", у якого є матч в запасі, на одне очко.

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