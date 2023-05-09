Мессі відмовив Барселоні та вибрав новий клуб

Мессі "кинув" "Барселону" та "ПСЖ": куди перейде аргентинець
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі визначився із новим клубом. Це не каталонська "Барселона".
Мессі зможе регулярно протистояти Роналду, повідомляє L'Equipe.
Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі досяг усної домовленості з клубом "Аль-Хіляль". Влітку закінчується термін дії угоди аргентинця з чемпіонами Франції. У червні буде офіційно оголошено, що Мессі продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
Деталі нового контракту Мессі
Чутки пов'язували Мессі з поверненням до "Барселони". Агент гравця, як і сам Ліонель, за останні місяці декілька разів їздили до Каталонії на переговори із керівництвом "синьо-гранатових". Футболіст був згоден переїхати на "Камп Ноу", але потім прийшла пропозиція від "Аль-Хіляля".
Ліонелю Мессі пообіцяли 600 млн євро на рік у Саудівській Аравії. Аргентинець підпише контракт на два сезони із можливістю продовження ще на 12 місяців. Зарплата у ветерана буде втричі більша, ніж у Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Крім цього, Мессі продовжить отримувати зарплату за виконання обов'язків офіційного посла Саудівської Аравії.
У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі забив 20 м'ячів і зробив 19 результативних передач у 37 поєдинках за "ПСЖ". Разом із ним до "Аль-Хілялю" перейдуть друзі аргентинця, які зараз виступають у "Барселоні". Йдеться про Жоржу Альбу та Серхіо Бускетса.
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