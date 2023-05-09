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Мессі "кинув" "Барселону" та "ПСЖ": куди перейде аргентинець

9 травня 2023 16:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі відмовив Барселоні та вибрав новий клуб
Ліонель Мессі на церемонії вручення нагород "Спортсменам року". Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі визначився із новим клубом. Це не каталонська "Барселона".

Мессі зможе регулярно протистояти Роналду, повідомляє L'Equipe.

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Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі досяг усної домовленості з клубом "Аль-Хіляль". Влітку закінчується термін дії угоди аргентинця з чемпіонами Франції. У червні буде офіційно оголошено, що Мессі продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Деталі нового контракту Мессі

Чутки пов'язували Мессі з поверненням до "Барселони". Агент гравця, як і сам Ліонель, за останні місяці декілька разів їздили до Каталонії на переговори із керівництвом "синьо-гранатових". Футболіст був згоден переїхати на "Камп Ноу", але потім прийшла пропозиція від "Аль-Хіляля".

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі йде з поля. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Ліонелю Мессі пообіцяли 600 млн євро на рік у Саудівській Аравії. Аргентинець підпише контракт на два сезони із можливістю продовження ще на 12 місяців. Зарплата у ветерана буде втричі більша, ніж у Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Крім цього, Мессі продовжить отримувати зарплату за виконання обов'язків офіційного посла Саудівської Аравії.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі забив 20 м'ячів і зробив 19 результативних передач у 37 поєдинках за "ПСЖ". Разом із ним до "Аль-Хілялю" перейдуть друзі аргентинця, які зараз виступають у "Барселоні". Йдеться про Жоржу Альбу та Серхіо Бускетса.

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