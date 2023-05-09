Месси отказал Барселоне и выбрал новый клуб

Лионель Месси на церемонии вручения наград "Спортсменам года". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси определился с новым клубом. Это не каталонская "Барселона".

Месси сможет регулярно противостоять Роналду, сообщает L'Equipe.

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Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси достиг устной договоренности с клубом "Аль-Хиляль". Летом у аргентинца истекает срок действия соглашения с чемпионами Франции. В июне будет официально объявлено о том, что Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Детали нового контракта Месси

Слухи связывали Месси с возвращением в "Барселону". Агент игрока, как и сам Лионель, за последние месяцы несколько раз ездили в Каталонию на переговоры с руководством "сине-гранатовых". Футболист был согласен переехать на "Камп Ноу", но затем подоспело предложение из "Аль-Хиляля".

Лионель Месси уходит с поля. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Лионелю Месси пообещали 600 млн евро в год в Саудовской Аравии. Аргентинец подпишет контракт на два сезона с возможностью продления еще на 12 месяцев. Зарплата у ветерана будет в три раза больше, чем у Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Помимо этого Месси продолжит получать зарплату за выполнение обязанностей официального амбассадора Саудовской Аравии.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси забил 20 мячей и сделал 19 результативных передач в 37 поединках за "ПСЖ". Вместе с ним в "Аль-Хиляль" перейдут друзья аргентинца, которые сейчас выступают в "Барселоне". Речь идет о Жоржи Альбе и Серхио Бускетсе.

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