Цуренко сделала неожиданное заявление после победы над Свитолиной

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась впечатлениями после победы над Элиной Свитолиной в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме. Спортсменка, в частности, выразила недовольство жеребьевкой, ведь не хотела играть против соотечественницы.

Об этом она сообщила в интервью btu.org.ua.

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Десятого мая Леся Цуренко в двух сетах победила Элину Светолину в рамках "тысячника" в Риме. Теннисистка призналась, что не хотела играть против соотечественницы. По ее словам, выступать против Элины было очень тяжело.

"Честно говоря я была не очень довольна результатами жеребьевки. Играть против соотечественницы — это не очень приятно, особенно когда ты желаешь Элине успешного камбека, чтобы она вернула свои позиции в рейтинге. Но ты выходишь на корт для того, чтобы обыграть ее. И это не самое приятное из-за того, что это твоя подруга, твоя соотечественница. Но это такая игра, когда кто-то должен победить, а кто-то — проиграть. В итоге я очень рада, что выиграла. Это был тяжелый матч, потому что Элина очень сложная соперница, у нас было много длинных розыгрышей. Думаю, что эти корты — это знакомая для нее территория, ведь она выигрывала здесь титул дважды, она очень хорошо здесь выступала в последние годы. Поэтому для меня это хорошая победа", — заявила Цуренко.

Кроме того, Цуренко выразила надежду, что Свитолина еще вернется на вершину мирового тенниса.

"Думаю, что возвращаться в Тур очень тяжело. У меня была немного другая ситуация, но по собственному опыту я знаю, как сложно возобновлять выступления, потому что долгое время я боролась с травмой, а Элина же родила ребенка. В отличие от нее мне удалось поиграть с начала сезона, я имею эту матчевую практику. Но это вернется. Элина знает, как играть в теннис. Наверное, не мне это комментировать, но возможно, что еще несколько матчей и она будет чувствовать этот игровой ритм и сможет выигрывать больше и больше ", — отметила Леся.

Во втором раунде турнира в Риме Леся Цуренко встретится с американкой Бернардой Перой.

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