Колишнього гравця "Динамо" відсторонено від футболу через договірні матчі

Будинок футболу Білорусі. Фото: офіційний сайт АБФФ

Білоруський футбол струснув черговий скандал. Місцевий Контрольно-дисциплінарний комітет "Асоціації "Білоруська федерація футболу" (АБФФ) позбавив чемпіонського титулу солігорський "Шахтар".

Клуб звинуватили у проведенні договірних поєдинків та грошовому стимулюванні інших команд, повідомляє офіційний сайт АБФФ.

Читайте також:

У сезоні 2022 року "Шахтар" став чемпіоном Білорусі з футболу. Проте команду із Солігорська позбавили цього титулу. Ба більше — її оштрафували на 30 очок цього сезону, а наступного року "гірники" розпочнуть чемпіонат без 20 балів.

Покарання клубів та футболістів

Клуб "Енергетик-БДУ" позбавлений срібних медалей, оштрафований на 20 очок у поточному сезоні та на стільки ж балів наступного року. "Бєлшина" з Бобруйска оштрафована на десять очок у поточному та п'ять балів у наступному сезоні.

Микита Корзун радіє перемозі. Фото: instagram.com/nikitakorzun/

Кілька футболістів із цих команд дискваліфіковані. Хавбека "Шахтаря" і колишнього футболіста київського "Динамо" Микиту Корзуна дискваліфікували на рік і оштрафували на суму в 11 100 (160 тисяч гривень — Ред). Півзахисника "Динамо-Бреста" Михайла Гордійчука теж дискваліфікували на рік і оштрафували на 18 500 білоруських рублів.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.

Мірча Луческу поступиться місцем тренера "Динамо" наставнику з Польщі.

Дружина Олександра Усика попрощалася із чоловіком та залишила Україну.

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.