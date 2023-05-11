Бывший игрок "Динамо" отстранен от футбола из-за договорных матчей

Дом футбола Беларуси. Фото: официальный сайт АБФФ

Белорусский футбол сотряс очередной скандал. Местный Контрольно-дисциплинарный комитет "Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) лишил чемпионского титула солигорский "Шахтер".

Клуб обвинили в проведении договорных поединков и денежном стимулировании других команд, сообщает официальный сайт АБФФ.

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В сезоне 2022 года "Шахтер" стал чемпионом Беларуси по футболу. Однако команду из Солигорска лишили этого титула. Более того, ее оштрафовали на 30 очков в текущем сезоне, а в следующем году "горняки" начнут чемпионат без 20 баллов.

Наказания клубов и футболистов

Клуб "Энергетик-БГУ" лишен серебряных медалей, оштрафован на 20 очков в текущем сезоне и на столько же баллов в следующем году. "Белшина" из Бобруйска оштрафована на десять очков в текущем и пять баллов в следующем сезоне.

Никита Корзун радуется победе. Фото: instagram.com/nikitakorzun/

Несколько футболистов из этих команд дисквалифицированы. Хавбек "Шахтера" и бывший футболист киевского "Динамо" Никита Корзун дисквалифицирован на год и оштрафован на сумму в 11 100 (160 тысяч гривен — Ред). Полузащитник "Динамо-Брест" Михаил Гордейчук тоже дисквалифицирован на год и оштрафован на 18 500 белорусских рублей.

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