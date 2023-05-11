Российские оккупанты в Мариуполе. Фото: Telegram

Во временно оккупированном украинском городе Мариуполь россияне устроили очередной шабаш. Он был приурочен к девятому мая.

Российские футбольные болельщики устроили перестрелку на стадионе в Мариуполе, сообщает Telegram-канал Mariupol Now.

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В начале мая в Мариуполь съехались болельщики со всей России. Это была показательная акция, целью которой являлась демонстрация намерений россиян сохранить контроль над украинским городом.

Стадион в Мариуполе. Фото: Telegram Мариуполь сейчас

Что произошло на стадионе?

Российские футбольные фанаты собрались на мариупольском стадионе имени Владимира Бойко (бывший "Ильичевец" — Ред.). Арену заполнили порядка нескольких тысяч россиян.

Россияне на стадионе в Мариуполе. Фото: Telegram Мариуполь сейчас

Прибывшие на стадион ультрас выкрикивали "патриотические" лозунги, пели "Катюшу", а в конце устроили перестрелку. Огонь был открыт в воздух. Акция получилась отвратительной — таким образом болельщики "поздравили" мариупольцев с "Днем Победы". После фанов стадион заполнили российские военнослужащие.

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