Российские футбольные болельщики устроили перестрелку на стадионе в Мариуполе
Во временно оккупированном украинском городе Мариуполь россияне устроили очередной шабаш. Он был приурочен к девятому мая.
Российские футбольные болельщики устроили перестрелку на стадионе в Мариуполе, сообщает Telegram-канал Mariupol Now.
В начале мая в Мариуполь съехались болельщики со всей России. Это была показательная акция, целью которой являлась демонстрация намерений россиян сохранить контроль над украинским городом.
Что произошло на стадионе?
Российские футбольные фанаты собрались на мариупольском стадионе имени Владимира Бойко (бывший "Ильичевец" — Ред.). Арену заполнили порядка нескольких тысяч россиян.
Прибывшие на стадион ультрас выкрикивали "патриотические" лозунги, пели "Катюшу", а в конце устроили перестрелку. Огонь был открыт в воздух. Акция получилась отвратительной — таким образом болельщики "поздравили" мариупольцев с "Днем Победы". После фанов стадион заполнили российские военнослужащие.
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