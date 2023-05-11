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Российские футбольные болельщики устроили перестрелку на стадионе в Мариуполе

11 мая 2023 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российские футбольные болельщики устроили перестрелку на стадионе в Мариуполе
Российские оккупанты в Мариуполе. Фото: Telegram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во временно оккупированном украинском городе Мариуполь россияне устроили очередной шабаш. Он был приурочен к девятому мая.

Российские футбольные болельщики устроили перестрелку на стадионе в Мариуполе, сообщает Telegram-канал Mariupol Now. 

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В начале мая в Мариуполь съехались болельщики со всей России. Это была показательная акция, целью которой являлась демонстрация намерений россиян сохранить контроль над украинским городом. 

Стадион в Мариуполе
Стадион в Мариуполе. Фото: Telegram Мариуполь сейчас

Что произошло на стадионе? 

Российские футбольные фанаты собрались на мариупольском стадионе имени Владимира Бойко (бывший "Ильичевец" — Ред.). Арену заполнили порядка нескольких тысяч россиян. 

Стадион в Мариуполе
Россияне на стадионе в Мариуполе. Фото: Telegram Мариуполь сейчас

Прибывшие на стадион ультрас выкрикивали "патриотические" лозунги, пели "Катюшу", а в конце устроили перестрелку. Огонь был открыт в воздух. Акция получилась отвратительной — таким образом болельщики "поздравили" мариупольцев с "Днем Победы". После фанов стадион заполнили российские военнослужащие. 

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