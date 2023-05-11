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Російські футбольні вболівальники влаштували стрілянину на стадіоні в Маріуполі

11 травня 2023 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російські футбольні вболівальники влаштували стрілянину на стадіоні в Маріуполі
Російські окупанти у Маріуполі. Фото: Telegram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У тимчасово окупованому українському місті Маріуполь росіяни влаштували черговий шабаш. Він був присвячений дев'ятому травня.

Російські футбольні вболівальники влаштували стрілянину на стадіоні в Маріуполі, повідомляє Telegram-канал Mariupol Now.

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На початку травня до Маріуполя з'їхалися вболівальники з усієї Росії. Це була показова акція, яка мала на меті демонстрацію намірів росіян зберегти контроль над українським містом.

Стадіон у Маріуполі
Стадіон у Маріуполі. Фото: Telegram Маріуполь зараз

Що сталося на стадіоні?

Російські футбольні фанати зібралися на маріупольському стадіоні імені Володимира Бойка (колишній "Іллічівець" — Ред.). Арену заповнили близько кількох тисяч росіян.

Стадіон у Маріуполі
Росіяни на стадіоні у Маріуполі. Фото: Telegram Маріуполь зараз

Ультрас, що прибули на стадіон, вигукували "патріотичні" гасла, співали "Катюшу", а наприкінці влаштували перестрілку. Вогонь було відкрито у повітря. Акція вийшла огидною — у такий спосіб уболівальники "привітали" маріупольців із "Днем Перемоги". Після фанів стадіон заповнили російські військовослужбовці.

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