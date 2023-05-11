Російські футбольні вболівальники влаштували стрілянину на стадіоні в Маріуполі
У тимчасово окупованому українському місті Маріуполь росіяни влаштували черговий шабаш. Він був присвячений дев'ятому травня.
Російські футбольні вболівальники влаштували стрілянину на стадіоні в Маріуполі, повідомляє Telegram-канал Mariupol Now.
На початку травня до Маріуполя з'їхалися вболівальники з усієї Росії. Це була показова акція, яка мала на меті демонстрацію намірів росіян зберегти контроль над українським містом.
Що сталося на стадіоні?
Російські футбольні фанати зібралися на маріупольському стадіоні імені Володимира Бойка (колишній "Іллічівець" — Ред.). Арену заповнили близько кількох тисяч росіян.
Ультрас, що прибули на стадіон, вигукували "патріотичні" гасла, співали "Катюшу", а наприкінці влаштували перестрілку. Вогонь було відкрито у повітря. Акція вийшла огидною — у такий спосіб уболівальники "привітали" маріупольців із "Днем Перемоги". Після фанів стадіон заповнили російські військовослужбовці.
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