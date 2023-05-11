Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Світоліною arrow

Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Світоліною

11 травня 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Світоліною
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася враженнями після перемоги над Еліною Світоліною в першому раунді турніру WTA 1000 в Римі. Спортсменка, зокрема, висловила незадоволення жеребкуванням, адже не хотіла грати проти свіввітчизниці. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю btu.org.ua.

Читайте також:

Цуренко відзначила майстерність Світоліної 

Десятого травня Леся Цуренко у двох сетах перемогла Еліну Світоліну в рамках "тисячника" у Римі. Тенісистка зізналась, що не хотіла грати проти співвітчизниці. З її слів, змагатися з Еліною було дуже важко. 

"Чесно кажучи я була не дуже задоволена результатами жеребкування. Грати проти співвітчизниці — це не дуже приємно, особливо, коли ти бажаєш Еліні успішного камбеку, щоб вона повернула свої позиції в рейтингу. Але ти виходиш на корт для того, щоб обіграти її. І це не найприємніше через те, що це твоя подруга, твоя співвітчизниця. Але це така гра, коли хтось має перемогти, а хтось — програти. У підсумку я дуже рада, що виграла. Це був важкий матч, тому що Еліна дуже складна суперниця, у нас було багато довгих розіграшів. Думаю, що ці корти — це знайома для неї територія, адже вона вигравала тут титул двічі, вона дуже добре тут виступала в останні роки. Тож для мене це хороша перемога", — заявила Цуренко. 

Корім цього, Цуренко висловила сподівання, що Світоліна ще повернеться на вершину світового тенісу. 

"Думаю, що повертатися в Тур дуже важко. У мене була трохи інша ситуація, але з власного досвіду я знаю, як складно відновлювати виступи, тому що довгий час я боролася з травмою, а Еліна ж народила дитину. На відміну від неї, мені вдалося пограти з початку сезону, я маю цю матчеву практику. Але це повернеться. Еліна знає, як грати в теніс. Мабуть, не мені це коментувати, але можливо, що ще кілька матчів і вона відчуватиме цей ігровий ритм і зможе вигравати більше і більше", — зазначила Леся. 

У другому раунді турніру в Римі Леся Цуренко зустрінеться з американсокю Бернардою Перою. 

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.

Мірча Луческу поступиться місцем тренера "Динамо" наставнику з Польщі.

Дружина Олександра Усика попрощалася із чоловіком та залишила Україну.

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB