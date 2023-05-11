Цуренко зробила несподівану заяву після перемоги над Світоліною

Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася враженнями після перемоги над Еліною Світоліною в першому раунді турніру WTA 1000 в Римі. Спортсменка, зокрема, висловила незадоволення жеребкуванням, адже не хотіла грати проти свіввітчизниці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю btu.org.ua.

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Десятого травня Леся Цуренко у двох сетах перемогла Еліну Світоліну в рамках "тисячника" у Римі. Тенісистка зізналась, що не хотіла грати проти співвітчизниці. З її слів, змагатися з Еліною було дуже важко.

"Чесно кажучи я була не дуже задоволена результатами жеребкування. Грати проти співвітчизниці — це не дуже приємно, особливо, коли ти бажаєш Еліні успішного камбеку, щоб вона повернула свої позиції в рейтингу. Але ти виходиш на корт для того, щоб обіграти її. І це не найприємніше через те, що це твоя подруга, твоя співвітчизниця. Але це така гра, коли хтось має перемогти, а хтось — програти. У підсумку я дуже рада, що виграла. Це був важкий матч, тому що Еліна дуже складна суперниця, у нас було багато довгих розіграшів. Думаю, що ці корти — це знайома для неї територія, адже вона вигравала тут титул двічі, вона дуже добре тут виступала в останні роки. Тож для мене це хороша перемога", — заявила Цуренко.

Корім цього, Цуренко висловила сподівання, що Світоліна ще повернеться на вершину світового тенісу.

"Думаю, що повертатися в Тур дуже важко. У мене була трохи інша ситуація, але з власного досвіду я знаю, як складно відновлювати виступи, тому що довгий час я боролася з травмою, а Еліна ж народила дитину. На відміну від неї, мені вдалося пограти з початку сезону, я маю цю матчеву практику. Але це повернеться. Еліна знає, як грати в теніс. Мабуть, не мені це коментувати, але можливо, що ще кілька матчів і вона відчуватиме цей ігровий ритм і зможе вигравати більше і більше", — зазначила Леся.

У другому раунді турніру в Римі Леся Цуренко зустрінеться з американсокю Бернардою Перою.

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