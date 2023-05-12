Футболист сборной Украины получил двойной перелом носа во Франции

Эдуард Соболь в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь пропустит несколько недель из-за операции. В матче французской Лиги 1 футболист получил сложную травму.

Украинец попал в лазарет с двойным переломом носа, сообщает L'Equipe.

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Воспитанник запорожского "Металлурга" Эдуард Соболь не смог доиграть до конца поединок 34-го тура французской Лиги 1 против "Нанта". Украинский футболист пострадал в одном из эпизодов поединка. В борьбе с соперником Соболь получил удар локтем в лицо.

Соболь и Лэмпард. Фото: instagram.com/sobol_eduard/

Перспективы Соболя

Эдуард был вынужден покинуть поле. Медицинское обследование выявило у игрока двойной перелом носа. Это означает, что Соболь не сыграет за "Страсбур" в ближайших матчах с "Ниццей" и "Труа". Восстановление защитника займет как минимум десять дней. Соболь должен вернуться на поле к поединку против "ПСЖ" 27-го мая.

Эдуард Соболь перешел в "Страсбур" из бельгийского "Брюгге" в январе 2023-го года. Он подписал контракт с французским клубом на три с половиной года. Защитник успел сыграть за новую команду 14 матчей и сделал одну результативную передачу. "Страсбур" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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