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Футболист сборной Украины получил двойной перелом носа во Франции

12 мая 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист сборной Украины получил двойной перелом носа во Франции
Эдуард Соболь в составе сборной Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь пропустит несколько недель из-за операции. В матче французской Лиги 1 футболист получил сложную травму.

Украинец попал в лазарет с двойным переломом носа, сообщает L'Equipe.  

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Воспитанник запорожского "Металлурга" Эдуард Соболь не смог доиграть до конца поединок 34-го тура французской Лиги 1 против "Нанта". Украинский футболист пострадал в одном из эпизодов поединка. В борьбе с соперником Соболь получил удар локтем в лицо. 

Соболь и Лэмпард
Соболь и Лэмпард. Фото: instagram.com/sobol_eduard/

Перспективы Соболя 

Эдуард был вынужден покинуть поле. Медицинское обследование выявило у игрока двойной перелом носа. Это означает, что Соболь не сыграет за "Страсбур" в ближайших матчах с "Ниццей" и "Труа". Восстановление защитника займет как минимум десять дней. Соболь должен вернуться на поле к поединку против "ПСЖ" 27-го мая. 

Эдуард Соболь перешел в "Страсбур" из бельгийского "Брюгге" в январе 2023-го года. Он подписал контракт с французским клубом на три с половиной года. Защитник успел сыграть за новую команду 14 матчей и сделал одну результативную передачу. "Страсбур" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. 

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