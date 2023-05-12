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Футболіст збірної України отримав подвійний перелом носа у Франції

12 травня 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст збірної України отримав подвійний перелом носа у Франції
Едуард Соболь у складі збірної України Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Едуард Соболь пропустить кілька тижнів через операцію. У матчі французької Ліги 1 футболіст зазнав складної травми.

Українець потрапив у лазарет із подвійним переломом носа, повідомляє L'Equipe.

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Вихованець запорізького "Металурга" Едуард Соболь не зміг дограти до кінця поєдинок 34 туру французької Ліги 1 проти "Нанта". Український футболіст постраждав у одному з епізодів поєдинку. У боротьбі із суперником Соболь отримав удар ліктем в обличчя.

Соболь та Лемпард
Соболь та Лемпард. Фото: instagram.com/sobol_eduard/

Перспективи Соболя

Едуард був змушений залишити поле. Медичне обстеження виявило у гравця подвійний перелом носа. Це означає, що Соболь не зіграє за "Страсбур" у найближчих матчах з "Ніццею" та "Труа". Відновлення захисника займе щонайменше десять днів. Соболь має повернутися на поле до поєдинку проти "ПСЖ" 27 травня.

Едуард Соболь перейшов у "Страсбур" із бельгійського "Брюгге" у січні 2023-го року. Він підписав контракт із французьким клубом на три з половиною роки. Захисник встиг зіграти за нову команду 14 матчів та зробив одну результативну передачу. "Страсбур" посідає 14-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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