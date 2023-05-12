Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця arrow

Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

12 травня 2023 19:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця
Михайло Мудрик у матчі проти "Борнмуту". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик розпочне наступний сезон в іншій команді. У клубі впевнені, що це рішення піде на користь українського футболіста.

Йдеться про оренду Мудрика на строк від шести до 12 місяців, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Переговори між керівництвом "Челсі" та Маурісіо Почеттіно майже завершені. Аргентинець очолить столичну команду влітку цього року. Вже зараз він знайомиться зі станом справ у колективі та будує плани на літню трансферну кампанію.

Що чекає на Мудрика?

Український півзахисник не входить до найближчих планів Маурісіо Почеттіно. Тренер не сумнівається в ігрових характеристиках та таланті футболіста, але вважає, що вінгер ще не готовий стати одним із лідерів "Челсі".

Почеттино збирається підсилити команду новими виконавцями й відразу повернути її у верхню половину турнірної таблиці. На думку тренера, Мудрику не вистачатиме ігрової практики у "Челсі" наступного сезону.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Для того, щоб прогрес українського гравця не згасав, йому запропонують варіант з орендою. Наразі не йдеться про продаж Мудрика. Причому "Челсі" хоче відпустити футболіста до команди, в якій йому буде гарантовано стабільну ігрову практику. Це може бути "Брайтон", "Вулвергемптон" або "Вест Гем".

Нагадаємо, захисник Олександр Зінченко може не зіграти більше жодного матчу за лондонський "Арсенал".

Дружина Олександра Усика розповіла про ставлення до Росії та очікування деокупації Криму.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заговорив про Лігу чемпіонів перед важливим матчем.

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB