Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Михайло Мудрик у матчі проти "Борнмуту". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик розпочне наступний сезон в іншій команді. У клубі впевнені, що це рішення піде на користь українського футболіста.

Йдеться про оренду Мудрика на строк від шести до 12 місяців, повідомляє Daily Mail.

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Переговори між керівництвом "Челсі" та Маурісіо Почеттіно майже завершені. Аргентинець очолить столичну команду влітку цього року. Вже зараз він знайомиться зі станом справ у колективі та будує плани на літню трансферну кампанію.

Що чекає на Мудрика?

Український півзахисник не входить до найближчих планів Маурісіо Почеттіно. Тренер не сумнівається в ігрових характеристиках та таланті футболіста, але вважає, що вінгер ще не готовий стати одним із лідерів "Челсі".

Почеттино збирається підсилити команду новими виконавцями й відразу повернути її у верхню половину турнірної таблиці. На думку тренера, Мудрику не вистачатиме ігрової практики у "Челсі" наступного сезону.

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Для того, щоб прогрес українського гравця не згасав, йому запропонують варіант з орендою. Наразі не йдеться про продаж Мудрика. Причому "Челсі" хоче відпустити футболіста до команди, в якій йому буде гарантовано стабільну ігрову практику. Це може бути "Брайтон", "Вулвергемптон" або "Вест Гем".

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