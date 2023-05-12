Луческу заговорил про Лигу чемпионов перед важным матчем "Динамо"

Мирча Луческу на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился прогнозом на ответные полуфиналы Лиги чемпионов. Румынский специалист рассказал, кому желает победы в этом турнире.

Наставник киевской команды не стал отрицать предвзятое отношение к одному из участников ЛЧ в интервью Tutto Mercato.

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Похвала для бывшего подопечного

Луческу посмотрел оба первых полуфинала Лиги чемпионов. Тренер рассказал о своих предпочтениях и раскрыл название команды, которую хотел бы видеть в финале.

"Мне очень понравился матч "Интера" против "Милана". "Нерадзурри" уверенно победили со счетом 2:0, а я наслаждался игрой Мхитаряна. Помню, как тренировал его в "Шахтере". После финального свистка отправил Генриху поздравление", — рассказал Мирча Луческу.

Игроки "Интера" благодарят болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фаворит в финале

Румынский тренер несколько лет работал в Италии. Он возглавлял "Интер" в 1998 и 1999 годах. Неудивительно, что наставник продолжает симпатизировать миланской команде.

"Мне бы хотелось, чтобы "Интер" выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с клубом. Я думаю, что из итальянской пары именно "Интер" поедет в Стамбул на финальный матч. Кого я вижу соперником миланцев? "Манчестер Сити". Но мне кажется, у "Интера" было бы больше шансов на победу в матче с "Реалом", а не с "Сити", — объяснил Мирча Луческу.

Тем временем киевское "Динамо" идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Накануне поединка с "Черноморцем" столичная команда отстает от "Зари" на пять очков.

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