Луческу заговорил про Лигу чемпионов перед важным матчем "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился прогнозом на ответные полуфиналы Лиги чемпионов. Румынский специалист рассказал, кому желает победы в этом турнире.
Наставник киевской команды не стал отрицать предвзятое отношение к одному из участников ЛЧ в интервью Tutto Mercato.
Мирча Луческу временно не может руководить игрой киевского "Динамо". 77-летний тренер восстанавливается после операции на ноге. Однако румынский специалист продолжает следить за событиями в мире футбола.
Похвала для бывшего подопечного
Луческу посмотрел оба первых полуфинала Лиги чемпионов. Тренер рассказал о своих предпочтениях и раскрыл название команды, которую хотел бы видеть в финале.
"Мне очень понравился матч "Интера" против "Милана". "Нерадзурри" уверенно победили со счетом 2:0, а я наслаждался игрой Мхитаряна. Помню, как тренировал его в "Шахтере". После финального свистка отправил Генриху поздравление", — рассказал Мирча Луческу.
Фаворит в финале
Румынский тренер несколько лет работал в Италии. Он возглавлял "Интер" в 1998 и 1999 годах. Неудивительно, что наставник продолжает симпатизировать миланской команде.
"Мне бы хотелось, чтобы "Интер" выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с клубом. Я думаю, что из итальянской пары именно "Интер" поедет в Стамбул на финальный матч. Кого я вижу соперником миланцев? "Манчестер Сити". Но мне кажется, у "Интера" было бы больше шансов на победу в матче с "Реалом", а не с "Сити", — объяснил Мирча Луческу.
Тем временем киевское "Динамо" идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Накануне поединка с "Черноморцем" столичная команда отстает от "Зари" на пять очков.
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