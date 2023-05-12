Ломаченко ждет суровая реальность: прогноз на бой с Хейни

Василий Ломаченко на тренировке. Фото: instagram.com/lomachenkovasilii

До боя с участием Василия Ломаченко и Девина Хейни за титул чемпиона мира в легком весе осталось чуть больше недели. Большинство экспертов считают, что в этом поединке американец одержит легкую победу.

Представитель первого полусреднего веса Роландо Ромеро объяснил, почему у Ломаченко почти нет шансов в бою с Хейни, сообщает ESNEWS.

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Молодость и скорость Девина Хейни помогут ему одержать победу над Василием Ломаченко. К такому выводу пришло большинство экспертов, которые поделились прогнозом на бой за звание чемпиона в легком весе.

Девин Хейни в зале. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Аргументы в пользу Хейни

Ромеро уверен, что украинец не сможет ничего противопоставить Хейни. Более того, Василий может завершить профессиональную карьеру после поражений от Девина.

"Я считаю их обоих достаточно скучными боксерами. В каждом бою соперники Хэйни выглядят лучше, чем он сам. Я испытываю к нему жалость, ведь Девин умудряется выглядеть не очень хорошо даже на фоне откровенно слабых соперников.

А еще он просто страшный. Будь Ломаченко помоложе, я бы поставил на победу Василия. Но надо учитывать возраст. Молодость сыграет за Хейни", — рассказал Роландо Ромеро.

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