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Ломаченко ждет суровая реальность: прогноз на бой с Хейни

12 мая 2023 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко ждет суровая реальность: прогноз на бой с Хейни
Василий Ломаченко на тренировке. Фото: instagram.com/lomachenkovasilii
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

До боя с участием Василия Ломаченко и Девина Хейни за титул чемпиона мира в легком весе осталось чуть больше недели. Большинство экспертов считают, что в этом поединке американец одержит легкую победу.

Представитель первого полусреднего веса Роландо Ромеро объяснил, почему у Ломаченко почти нет шансов в бою с Хейни, сообщает ESNEWS

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Молодость и скорость Девина Хейни помогут ему одержать победу над Василием Ломаченко. К такому выводу пришло большинство экспертов, которые поделились прогнозом на бой за звание чемпиона в легком весе. 

Девин Хейни
Девин Хейни в зале. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Аргументы в пользу Хейни

Ромеро уверен, что украинец не сможет ничего противопоставить Хейни. Более того, Василий может завершить профессиональную карьеру после поражений от Девина. 

"Я считаю их обоих достаточно скучными боксерами. В каждом бою соперники Хэйни выглядят лучше, чем он сам. Я испытываю к нему жалость, ведь Девин умудряется выглядеть не очень хорошо даже на фоне откровенно слабых соперников. 

А еще он просто страшный. Будь Ломаченко помоложе, я бы поставил на победу Василия. Но надо учитывать возраст. Молодость сыграет за Хейни", — рассказал Роландо Ромеро. 

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