На Ломаченка чекає сувора реальність: прогноз на бій з Хейні
До бою за участю Василя Ломаченка та Девіна Хейні за титул чемпіона світу у легкій вазі залишився тиждень. Більшість експертів вважають, що у цьому поєдинку американець здобуде легку перемогу.
Представник першої напівсередньої ваги Роландо Ромеро пояснив, чому Ломаченко майже не має шансів у бою з Хейні, повідомляє ESNEWS.
Молодість та швидкість Девіна Хейні допоможуть йому здобути перемогу над Василем Ломаченком. Такого висновку дійшла більшість експертів, які поділилися прогнозом на бій за звання чемпіона у легкій вазі.
Аргументи на користь Хейні
Ромеро впевнений, що українець не зможе нічого протиставити Хейні. Ба більше — Василь може завершити професійну кар'єру після поразок від Девіна.
"Я вважаю їх обох досить нудними боксерами. У кожному бою суперники Хейні мають кращий за нього вигляд. Я відчуваю до нього жалість, адже Девін примудряється виглядати не дуже добре навіть на тлі відверто слабких суперників.
А ще він просто страшний. Якби Ломаченко був молодшим, я б поставив на перемогу Василя. Але треба враховувати вік. Молодість зіграє за Хейні", — розповів Роландо Ромеро.
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