На Ломаченка чекає сувора реальність: прогноз на бій з Хейні

Василь Ломаченко під час тренування. Фото: instagram.com/lomachenkovasilii

До бою за участю Василя Ломаченка та Девіна Хейні за титул чемпіона світу у легкій вазі залишився тиждень. Більшість експертів вважають, що у цьому поєдинку американець здобуде легку перемогу.

Представник першої напівсередньої ваги Роландо Ромеро пояснив, чому Ломаченко майже не має шансів у бою з Хейні, повідомляє ESNEWS.

Читайте також:

Молодість та швидкість Девіна Хейні допоможуть йому здобути перемогу над Василем Ломаченком. Такого висновку дійшла більшість експертів, які поділилися прогнозом на бій за звання чемпіона у легкій вазі.

Девін Хейні у залі. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Аргументи на користь Хейні

Ромеро впевнений, що українець не зможе нічого протиставити Хейні. Ба більше — Василь може завершити професійну кар'єру після поразок від Девіна.

"Я вважаю їх обох досить нудними боксерами. У кожному бою суперники Хейні мають кращий за нього вигляд. Я відчуваю до нього жалість, адже Девін примудряється виглядати не дуже добре навіть на тлі відверто слабких суперників.

А ще він просто страшний. Якби Ломаченко був молодшим, я б поставив на перемогу Василя. Але треба враховувати вік. Молодість зіграє за Хейні", — розповів Роландо Ромеро.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Захисник Олександр Зінченко може не зіграти більше жодного матчу за лондонський "Арсенал".

Дружина Олександра Усика розповіла про ставлення до Росії та очікування деокупації Криму.

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.

Мірча Луческу поступиться місцем тренера "Динамо" наставнику з Польщі.