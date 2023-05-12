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На Ломаченка чекає сувора реальність: прогноз на бій з Хейні

12 травня 2023 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На Ломаченка чекає сувора реальність: прогноз на бій з Хейні
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: instagram.com/lomachenkovasilii
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

До бою за участю Василя Ломаченка та Девіна Хейні за титул чемпіона світу у легкій вазі залишився тиждень. Більшість експертів вважають, що у цьому поєдинку американець здобуде легку перемогу.

Представник першої напівсередньої ваги Роландо Ромеро пояснив, чому Ломаченко майже не має шансів у бою з Хейні, повідомляє ESNEWS.

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Молодість та швидкість Девіна Хейні допоможуть йому здобути перемогу над Василем Ломаченком. Такого висновку дійшла більшість експертів, які поділилися прогнозом на бій за звання чемпіона у легкій вазі.

Девін Хейні
Девін Хейні у залі. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Аргументи на користь Хейні

Ромеро впевнений, що українець не зможе нічого протиставити Хейні. Ба більше — Василь може завершити професійну кар'єру після поразок від Девіна.

"Я вважаю їх обох досить нудними боксерами. У кожному бою суперники Хейні мають кращий за нього вигляд. Я відчуваю до нього жалість, адже Девін примудряється виглядати не дуже добре навіть на тлі відверто слабких суперників.

А ще він просто страшний. Якби Ломаченко був молодшим, я б поставив на перемогу Василя. Але треба враховувати вік. Молодість зіграє за Хейні", — розповів Роландо Ромеро.

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