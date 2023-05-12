Луческу заговорив про Лігу чемпіонів перед важливим матчем "Динамо"

Мірча Луческу на пресконференції. Фото: УНІАН

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився прогнозом на півфінали у відповідь Ліги чемпіонів. Румунський фахівець розповів, кому бажає перемоги у цьому турнірі.

Наставник київської команди не заперечував упередженого ставлення до одного з учасників ЛЧ в інтерв'ю Tutto Mercato.

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Мірча Луческу тимчасово не може керувати грою київського "Динамо". 77-річний тренер відновлюється після операції на нозі. Проте румунський фахівець продовжує стежити за подіями у світі футболу.

Похвала для колишнього підопічного

Луческу переглянув обидва перші півфінали Ліги чемпіонів. Тренер розповів про свої вподобання та розкрив назву команди, яку хотів би бачити у фіналі.

"Мені дуже сподобався матч "Інтера" проти "Мілана". "Нерадзуррі" впевнено перемогли з рахунком 2:0, а я насолоджувався грою Мхітаряна. Пам'ятаю, як тренував його у "Шахтарі". Після фінального свистка відправив Генріху привітання", — розповів Мірча Луческу.

Гравці "Інтера" дякують уболівальникам за підтримку. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фаворит у фіналі

Румунський тренер кілька років працював в Італії. Він очолював "Інтер" у 1998 та 1999 роках. Не дивно, що наставник продовжує симпатизувати міланській команді.

"Мені хотілося б, щоб "Інтер" виграв Лігу чемпіонів. І через Мхітаряна, і через мою історію з клубом. Я думаю, що з італійської пари саме "Інтер" поїде до Стамбула на фінальний матч. Кого я бачу суперником "Манчестер Сіті" Але мені здається, у "Інтера" було б більше шансів на перемогу в матчі з "Реалом", а не з "Сіті", — пояснив Мірча Луческу.

Тим часом київське "Динамо" йде на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ. Напередодні поєдинку із "Чорноморцем" столична команда відстає від "Зорі" на п'ять очок.

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