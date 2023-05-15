Малиновский провел один из лучших матчей за "Марсель"

Руслан Малиновский перед выходом на поле. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из героев поединка 35-го тура чемпионата Франции по футболу. Хавбек помог "Марселю" набрать важные очки в матче с "Анже".

"Олимпик" взял верх над аутсайдером "Анже", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор позволил себе изменить игровую схему "Марселя" в игре против аутсайдера Лиги 1 "Анже". Впервые за последние три месяца на поле вышел один из лидеров "Олимпика" прошлого сезона Димитри Пайет.

Как сыграл Малиновский?

Руслан Малиновский начал в основе "Марселя" уже второй матч, и на этот раз 30-летний украинец отыграл весь поединок. Из-за Пайета позиция Малиновского на поле изменилась. Украинец сыграл ближе к своим воротам и помогал защитникам в обороне. Несмотря на это Руслан поучаствовал в нескольких атаках "Марселя" и даже нанес два неточных дальних удара по воротам противника.

Статистика Малиновского в матче с "Анже". Скриншот SofaScore

Малиновский принял участие во втором голе "Марселя". Украинец на скорости прошел несколько оппонентов и ассистировал Санчесу. Защитники "Анже" перехватили мяч, но Алексис сумел его отобрать и сделать пас на Пайета, который забил второй гол "Олимпика".

"Марсель" победил соперника со счетом 3:1. Команда Тудора сохранила третье место в турнирной таблице. Вторым идет "Ланс", который опережает "Марсель" на два очка.

Напомним, жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника.