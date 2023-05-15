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Маліновський провів один із найкращих матчів за "Марсель"

15 травня 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський провів один із найкращих матчів за "Марсель"
Руслан Маліновський перед виходом на поле. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став одним із героїв поєдинку 35-го туру чемпіонату Франції з футболу. Хавбек допоміг "Марселю" набрати важливі очки у матчі з "Анже".

"Олімпік" узяв гору над аутсайдером "Анже", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор дозволив собі змінити ігрову схему "Марселя" у грі проти аутсайдера Ліги 1 "Анже". Вперше за останні три місяці на поле вийшов один із лідерів "Олімпіка" минулого сезону Дімітрі Паєт.

Як зіграв Маліновський?

Руслан Маліновський розпочав в основі "Марселя" вже другий матч, і цього разу 30-річний українець відіграв увесь поєдинок. Через Паєт позиція Маліновського на полі змінилася. Українець зіграв ближче до своїх воріт та допомагав захисникам в обороні. Попри це Руслан брав участь у кількох атаках "Марселя" і навіть завдав два неточні дальні удари по воротах противника.

Руслан Малиновський
Статистика Маліновського у матчі з "Анже". Скріншот SofaScore

Маліновський взяв участь у другому голі "Марселя". Українець на швидкості пройшов кілька опонентів та асистував Санчесу. Захисники "Анже" перехопили м'яч, але Алексіс зумів його відібрати та зробити пас на Паєта, який забив другий гол "Олімпіка".

"Марсель" переміг суперника з рахунком 3:1. Команда Тудора зберегла третє місце у турнірній таблиці. Другим іде "Ланс", який випереджає "Марсель" на два очки.

Нагадаємо, дружина Кріштіану Роналду опинилась у центрі скандалу через відвертий купальник.

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