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Цыганков отдал пятый ассист в Испании и помог "Жироне" избежать поражения

14 мая 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цыганков отдал пятый ассист в Испании и помог "Жироне" избежать поражения
Виктор Цыганков получил высокий балл. Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе в матче против "Реал Сосьедад" и отдал ассист на Яна Коуто. Этот гол позволил команде со временем отыграться и сравнять счет.

Украинец получил один из самых больших баллов в команде, передают Новини.LIVE.

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Хозяева выдали очень мощный старт, забив быстрые два гола. Лидер "Сосьедад" Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а затем Давид Сильва удвоил преимущество своей команды.

Голевой пас Цыганкова помог "Жироне" вернуться в игру. Когда гости уступали в 2 мяча, Виктор покатил мяч на Коуто, а тот неплохо использовал технику и пробил в правый угол. После рикошета мяч влетел в сетку, а голкипер не среагировал.

А потом гости сумели отыграться до перерыва. Кристиан Стуани сделал счет 2:2. Во втором тайме у обеих команд были моменты для того, чтобы одержать победу, однако матч так и завершился боевой ничьей.

Пятый голевой пас и высокая оценка

Отметим, что украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут и получил от Whoscored высокую оценку 7,3. Выше только у Стуани 7,8 и Коуто 7,5. Это уже пятый ассист игрока сборной Украины в Ла Лиге.

"Реал Сосьедад" — "Жирона" — 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 пен, Сильва, 24 — Коуто, 37, Стуани, 45+3

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