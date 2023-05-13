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Кінець казки: Ярмоленко та Ребров завершили сезон в ОАЕ на другому місці

13 травня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кінець казки: Ярмоленко та Ребров завершили сезон в ОАЕ на другому місці
У Ярмоленко 11 голів в цьому сезоні. Фото: Twitter/Al Ain FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Лише срібні нагороди зуміли здобути у чемпіонаті ОАЕ в складі "Аль-Айну" український тренер Сергій Ребров та вінгер команди Андрій Ярмоленко. У Кубку вони теж поступились у фіналі, але є шанс взяти ще один трофей.

У завершальному матчі чемпіонату проти з  "Аль-Батаї"  команда українців перемогла 5:2, передають Новини.LIVE.

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Господарі поля впевнено розібралися із суперником із нижньої частини турнірної таблиці в тому числі завдяки дублю Андрія Ярмоленка.

Український вінгер відкрив рахунок у поєдинку, коли вже на другій хвилині чудовим обвідним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч під дальню стійку.

На 60-й хвилині Ярмоленко вдруге засмутив суперника, вразивши порожні ворота після помилки голкіпера.

Загалом капітан збірної України провів за "Аль-Айн" 31 матч у всіх турнірах і завершив сезон з 11 голами та віддав 6 результативних передач.

Колектив фінішував у чемпіонаті ОАЕ на другому місці, набравши 54 бали. Чемпіоном став "Шабаб Аль-Ахлі", який має стільки ж очок, але поки що зіграв на один матч менше і випереджає команду Реброва за додатковими показниками.

Ще є шанс на трофей у Кубку ліги

 "Аль-Айн" кваліфікувався в Азіатську Лігу чемпіонів наступного сезону, проте розпочне свій похід саме з кваліфікації, тоді як чемпіон потрапляє одразу до групи.

Також цього сезону "Аль-Айн" програв фінал Кубка ОАЕ "Аль-Шардж" в серії пенальті.

Однак, у Реброва та Ярмоленка все ще є шанс взяти трофей у поточному сезоні — "Аль-Айн" пробився до півфіналу Кубка Ліги.

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