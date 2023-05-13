Кінець казки: Ярмоленко та Ребров завершили сезон в ОАЕ на другому місці

У Ярмоленко 11 голів в цьому сезоні. Фото: Twitter/Al Ain FC

Лише срібні нагороди зуміли здобути у чемпіонаті ОАЕ в складі "Аль-Айну" український тренер Сергій Ребров та вінгер команди Андрій Ярмоленко. У Кубку вони теж поступились у фіналі, але є шанс взяти ще один трофей.

У завершальному матчі чемпіонату проти з "Аль-Батаї" команда українців перемогла 5:2, передають Новини.LIVE.

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Український вінгер відкрив рахунок у поєдинку, коли вже на другій хвилині чудовим обвідним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч під дальню стійку.

العين يتقدم مبكراً..

لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البطائح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023

На 60-й хвилині Ярмоленко вдруге засмутив суперника, вразивши порожні ворота після помилки голкіпера.

Загалом капітан збірної України провів за "Аль-Айн" 31 матч у всіх турнірах і завершив сезон з 11 голами та віддав 6 результативних передач.

Колектив фінішував у чемпіонаті ОАЕ на другому місці, набравши 54 бали. Чемпіоном став "Шабаб Аль-Ахлі", який має стільки ж очок, але поки що зіграв на один матч менше і випереджає команду Реброва за додатковими показниками.

Ще є шанс на трофей у Кубку ліги

"Аль-Айн" кваліфікувався в Азіатську Лігу чемпіонів наступного сезону, проте розпочне свій похід саме з кваліфікації, тоді як чемпіон потрапляє одразу до групи.

Також цього сезону "Аль-Айн" програв фінал Кубка ОАЕ "Аль-Шардж" в серії пенальті.

Rebrov: All Al Ain matches are important, we got the three points and @DohLaba won the top goal scorer



The timing of the match was not appropriate, and @alainfcae focus now is on Al Nasr Match #alainclub pic.twitter.com/lDUO2tlF7F — Al Ain FC (@alainfcae_en) May 12, 2023

Однак, у Реброва та Ярмоленка все ще є шанс взяти трофей у поточному сезоні — "Аль-Айн" пробився до півфіналу Кубка Ліги.

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