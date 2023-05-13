Конец сказки: Ярмоленко и Ребров завершили сезон в ОАЭ на втором месте
Только серебряные награды сумели завоевать в чемпионате ОАЭ в составе "Аль-Айна" украинский тренер Сергей Ребров и вингер команды Андрей Ярмоленко. У Кубка они тоже уступили в финале, но есть шанс взять еще один трофей.
В заключительном матче чемпионата против "Аль-Батаи" команда украинцев победила 5:2, передают Новини.LIVE.
Хозяева поля уверенно разобрались с соперником из нижней части турнирной таблицы, в том числе благодаря дублю Андрея Ярмоленко.
Украинский вингер открыл счет в поединке, когда уже на второй минуте отличным обводным ударом с линии штрафной отправил мяч под дальнюю штангу.
العين يتقدم مبكراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023
لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك #دوري_أدنوكالل ح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR
На 60-й минуте Ярмоленко вторично огорчил соперника, поразив пустые ворота после ошибки голкипера.
يارمولنكو يسجل مجدداً والعين يتقدم على البطائح 4-1 #دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البط .— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023
В общей сложности капитан сборной Украины провел за "Аль-Айн" 31 матч во всех турнирах и завершил сезон с 11 голами и отдал 6 результативных передач.
Коллектив финишировал в чемпионате ОАЭ на втором месте, набрав 54 балла. Чемпионом стал "Шабаб Аль-Ахли", у которого столько же очков, но пока сыграл на один матч меньше и опережает команду Реброва по дополнительным показателям.
Еще есть шанс на трофей в Кубке лиги
"Аль-Айн" квалифицировался в Азиатскую Лигу чемпионов следующего сезона, однако начнет свой поход именно с квалификации, в то время как чемпион попадает сразу в группу.
Также в этом сезоне "Аль-Айн" проиграл финал Кубка ОАЭ "Аль-Шардж" в серии пенальти.
Rebrov: Все Al Ain матчи являются важными, ми тремя точками и @DohLaba на верхньому рівні гравця— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 12, 2023
Свидетельство о матче было непригодно, и @alainfcae focus now is on Al Nasr Match #alainclub pic.twitter.com/lDUO2tlF7F
Однако у Реброва и Ярмоленко все еще есть шанс взять трофей в текущем сезоне - "Аль-Айн" пробился в полуфинал Кубка Лиги.
Напомним, защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".
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