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Конец сказки: Ярмоленко и Ребров завершили сезон в ОАЭ на втором месте

13 мая 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Конец сказки: Ярмоленко и Ребров завершили сезон в ОАЭ на втором месте
У Ярмоленко 11 голов в этом сезоне. Фото: Twitter/Al Ain FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Только серебряные награды сумели завоевать в чемпионате ОАЭ в составе "Аль-Айна" украинский тренер Сергей Ребров и вингер команды Андрей Ярмоленко. У Кубка они тоже уступили в финале, но есть шанс взять еще один трофей.

В заключительном матче чемпионата против "Аль-Батаи" команда украинцев победила 5:2, передают Новини.LIVE.

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Украинский вингер открыл счет в поединке, когда уже на второй минуте отличным обводным ударом с линии штрафной отправил мяч под дальнюю штангу.

На 60-й минуте Ярмоленко вторично огорчил соперника, поразив пустые ворота после ошибки голкипера.

В общей сложности капитан сборной Украины провел за "Аль-Айн" 31 матч во всех турнирах и завершил сезон с 11 голами и отдал 6 результативных передач.

Коллектив финишировал в чемпионате ОАЭ на втором месте, набрав 54 балла. Чемпионом стал "Шабаб Аль-Ахли", у которого столько же очков, но пока сыграл на один матч меньше и опережает команду Реброва по дополнительным показателям.

Еще есть шанс на трофей в Кубке лиги

"Аль-Айн" квалифицировался в Азиатскую Лигу чемпионов следующего сезона, однако начнет свой поход именно с квалификации, в то время как чемпион попадает сразу в группу.

Также в этом сезоне "Аль-Айн" проиграл финал Кубка ОАЭ "Аль-Шардж" в серии пенальти.

Однако у Реброва и Ярмоленко все еще есть шанс взять трофей в текущем сезоне - "Аль-Айн" пробился в полуфинал Кубка Лиги.

Напомним, защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".

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