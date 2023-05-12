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Ярмоленко відзначився ефектним голом в чемпіонаті ОАЕ

12 травня 2023 18:38
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ярмоленко відзначився ефектним голом в чемпіонаті ОАЕ
Андрій Ярмоленко в оточенні партнерів по команді. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Півзахисник збірної України та еміратського "Аль-Айну" Андрій Ярмоленко відзначився чудовим голом у ворота "Аль-Батаєха" в 26 турі чемпіонату ОАЕ. Півзахисник блискучим ударом відкрив рахунок вже на другій хвилині поєдинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE. 

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Десятий гол Ярмоленка

Андрій Ярмоленко забив видовищний гол у ворота "Аль-Батаєха" в рамках 26 туру чемпіонату ОАЕ. Півзахисник шокував суперників у самісінькому дебюті зустрічі — на другій хвилині. 

Для українця це вже десятий гол у поточному розіграші чемпіонату ОАЕ. Наразі Андрій зіграв 23 поєдинки у турнірі. 

До слова, "Аль-Айн" втратив усі шанси на чемпіонство ще до цього матчу. Раніше команда Ярмоленка зазнала поразки у фіналі Кубка Президента. 

Варто зазначити, що "Аль-Айн" очолює екстренер "Динамо" Сергій Ребров, якого активно сватають у збірну України. 

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

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