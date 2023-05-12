Ярмоленко відзначився ефектним голом в чемпіонаті ОАЕ

Андрій Ярмоленко в оточенні партнерів по команді. Фото: Instagram/alainfcae

Півзахисник збірної України та еміратського "Аль-Айну" Андрій Ярмоленко відзначився чудовим голом у ворота "Аль-Батаєха" в 26 турі чемпіонату ОАЕ. Півзахисник блискучим ударом відкрив рахунок вже на другій хвилині поєдинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Андрій Ярмоленко забив видовищний гол у ворота "Аль-Батаєха" в рамках 26 туру чемпіонату ОАЕ. Півзахисник шокував суперників у самісінькому дебюті зустрічі — на другій хвилині.

Для українця це вже десятий гол у поточному розіграші чемпіонату ОАЕ. Наразі Андрій зіграв 23 поєдинки у турнірі.

До слова, "Аль-Айн" втратив усі шанси на чемпіонство ще до цього матчу. Раніше команда Ярмоленка зазнала поразки у фіналі Кубка Президента.

Варто зазначити, що "Аль-Айн" очолює екстренер "Динамо" Сергій Ребров, якого активно сватають у збірну України.

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