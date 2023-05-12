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Ярмоленко отличился эффектным голом в чемпионате ОАЭ

12 мая 2023 18:38
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ярмоленко отличился эффектным голом в чемпионате ОАЭ
Андрей Ярмоленко в окружении партнеров по команде. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Полузащитник сборной Украины и эмиратского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился прекрасным голом в ворота "Аль-Батаеха" в 26 туре чемпионата ОАЭ. Полузащитник блестящим ударом открыл счет уже на второй минуте поединка.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Андрей Ярмоленко забил зрелищный гол в ворота "Аль-Батаеха" в рамках 26-го тура чемпионата ОАЭ. Полузащитник шокировал соперников в самом дебюте встречи — на второй минуте.

Для украинца это уже десятый гол в текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ. На данный момент Андрей сыграл 23 поединка в турнире.

К слову, "Аль-Айн" упустил все шансы на чемпионство еще до этого матча. Ранее команда Ярмоленко потерпела поражение в финале Кубка Президента.

Следует отметить, что "Аль-Айн" возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, которого активно сватают в сборную Украины.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

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