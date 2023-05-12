Ярмоленко отличился эффектным голом в чемпионате ОАЭ
Полузащитник сборной Украины и эмиратского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился прекрасным голом в ворота "Аль-Батаеха" в 26 туре чемпионата ОАЭ. Полузащитник блестящим ударом открыл счет уже на второй минуте поединка.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Десятый гол Ярмоленко
Андрей Ярмоленко забил зрелищный гол в ворота "Аль-Батаеха" в рамках 26-го тура чемпионата ОАЭ. Полузащитник шокировал соперников в самом дебюте встречи — на второй минуте.
Для украинца это уже десятый гол в текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ. На данный момент Андрей сыграл 23 поединка в турнире.
К слову, "Аль-Айн" упустил все шансы на чемпионство еще до этого матча. Ранее команда Ярмоленко потерпела поражение в финале Кубка Президента.
Следует отметить, что "Аль-Айн" возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, которого активно сватают в сборную Украины.
Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.
Защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".
Супруга Александра Усика рассказала об отношении к России и ожидании деоккупации Крыма.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заговорил о Лиге чемпионов перед важным матчем.
Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника.