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Рашфорд підвів "МЮ" напередодні важливих матчів в АПЛ

12 травня 2023 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рашфорд підвів "МЮ" напередодні важливих матчів в АПЛ
Маркус Рашфорд забив гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд може пропустити суботній матч Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Вулвергемптона" через травму ноги. Це знизить шанси "Манчестер Юнайтед" потрапити до Ліги чемпіонів.

"Червоні дияволи" залишаються на четвертому місці у турнірній таблиці, нагадує Daily Mail.

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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг підтвердив, що Маркус Рашфорд не зможе вийти на поле у найближчому поєдинку. Найкращий бомбардир "червоних дияволів" отримав травму. Існує невелика ймовірність того, що форвард зможе одужати до матчу з "Вулвергемптоном".

"Для нас це велика проблема. До кінця чемпіонату залишилося кілька матчів, і кожен футболіст команди має бути доступним. Ми не можемо дозволити собі втрачати очки, якщо хочемо зіграти в Лізі чемпіонів восени", — заявив Ерік Тен Хаг.

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд на розминці. Фото: REUTERS/Ian Walton

Кадрові рішення на "Олд Траффорд"

Нападник збірної Англії провів найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі, забивши 29 голів. Він зможе вийти на поле за тиждень, коли "МЮ" гратиме з "Борнмутом".

Є й добрі новини для вболівальників "червоних дияволів". Після місяця лікування готовий вийти на поле ключовий захисник команди Рафаель Варан.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

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