Рашфорд подвел "МЮ" накануне важных матчей в АПЛ

Маркус Рашфорд забил гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд может пропустить субботний матч Премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона" из-за травмы ноги. Это снизит шансы "Манчестер Юнайтед" на попадание в Лигу чемпионов.

"Красные дьяволы" остаются на четвертом месте в турнирной таблице, напоминает Daily Mail.

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подтвердил, что Маркус Рашфорд не сможет выйти на поле в ближайшем поединке. Лучший бомбардир "красных дьяволов" получил травму. Существует небольшая вероятность того, что форвард сумеет выздороветь до матча с "Вулверхэмптоном".

"Для нас это большая проблема. До конца чемпионата осталось несколько матчей, и каждый футболист команды должен быть доступен. Мы не можем позволить себе терять очки, если хотим сыграть в Лиге чемпионов осенью", — заявил Эрик тен Хаг.

Маркус Рашфорд на разминке. Фото: REUTERS/Ian Walton

Кадровые решения на "Олд Траффорд"

Нападающий сборной Англии провел самый результативный сезон в своей карьере, забив 29 голов. Он сможет выйти на поле через неделю, когда "МЮ" будет играть с "Борнмутом".

Есть и хорошие новости для болельщиков "красных дьяволов". После месяца лечения готов выйти на поле ключевой защитник команды Рафаэль Варан.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

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