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Холанда признали "Лучшим футболистом года"

12 мая 2023 13:51
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Холанда признали "Лучшим футболистом года"
Эрлинг Холанд в матче за "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Ассоциация футбольных журналистов признала Эрлинга Холанда лучшим футболистом года среди мужчин в сезоне 2022/2023. Он проводит невероятный сезон в составе английского "Манчестер Сити" и может завоевать три трофея. 

Норвежец получил рекордные 82 процента голосов, опередив дуэт из "Арсенала" Букайо Сака и Мартина Эдегора, сообщает FourFourTwo

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Эрлинг Холанд проводит в английской Премьер-лиге свой первый сезон, но 22-летний норвежец уже успел превзойти несколько рекордов по забитым голам. В 47 матчах во всех турнирах Холанд записал на свой счет уже 51 точный удар.

Рекорды Холанда 

"Манчестер Сити" лидирует в таблице АПЛ и опережает на очко "Арсенал". При этом у "горожан" остается матч в запасе. Также команда Пепа Гвардиолы сыграет как минимум один поединок в Лиге чемпионов и сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" в финале Кубка Англии третьего июня.

Эрлинг Холанд
Холанд борется с Куртуа. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Холанд установил множество достижений в своем первом сезоне в Англии. На его счету абсолютный рекорд по количеству голов в сезоне Премьер-лиги. В начале мая норвежец забил свой 35-й гол в АПЛ в матче против "Вест Хэм Юнайтед", превзойдя Алана Ширера и Энди Коула.

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