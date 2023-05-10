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Холанда наказали за хулиганство на "Сантьяго Бернабеу"

10 мая 2023 12:47
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Холанда наказали за хулиганство на "Сантьяго Бернабеу"
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Фото: Reuters/ISABEL INFANTES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Отец Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд вел себя неприлично во время полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом". 50-летний экс-футболист якобы оскорблял фанатов "сливочных" и бросался в них едой.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации британских журналистов, Альф-Инге Холанд не сдержал эмоции и стал оскорблять болельщиков мадридского "Реала" в ответ на их провокации. Бывший футболист сначала "отбивался" словесно, а потом якобы начал швырять еду в фанатов команды хозяев.

Холланд
Альф-Инге Холланд на "Сантьяго-Бернабеу". Фото: Screenshot/Daily Mail

Такое поведение Холанда-старшего не осталось без внимания службы безопасности — охранники вывели Альфа-Инге из VIP-ложи "Сантьяго Бернабеу".

Холланд
Холанда-старшего выводят из VIP-ложи "Сантьяго Бернабеу". Фото: Screenshot/Daily Mail

Следует отметить, что первый полуфинальный поединок Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" завершился в ничью — 1:1. Эрлинг Холанд не смог отличиться забитым голом в ворота Тибо Куртуа.

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