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Голанда покарали за хуліганство на "Сантьяго Бернабеу"

10 травня 2023 12:47
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Голанда покарали за хуліганство на "Сантьяго Бернабеу"
Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд. Фото: Reuters/ISABEL INFANTES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Батько Ерлінга Голанда Альф-Інге Голанд поводився непристойно під час півфінального матчу Ліги Чемпіонів між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом". 50-річний ексфутболіст нібито ображав фанатів "вершкових" та кидався у них їжею. 

Про це повідомляє Daily Mail. 

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За інформацією британських журналістів, Альф-Інге Голанд буцімто не стримав емоцій та почав ображати вболівальників мадридського "Реала" у відповідь на їх провокації. Колишній футболіст спочатку "відбивався" словесно, а потім нібито почав жбурляти їжу у фанатів команди господарів.

Холланд
Альф-Інге Голанд на "Сантьяго-Бернабеу". Фото: Screenshot/Daily Mail

Така поведінка Голанда-старшого не залишилась без уваги служби безпеки стадіону — охоронці вивели Альфа-Інге з VIP-ложі "Сантьяго Бернабеу". 

Холланд
Голанда-старшого виводять з VIP-ложі "Сантьяго Бернабеу". Фото: Screenshot/Daily Mail

Варто зазначити, що перший півфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Реалом" завершився у нічию — 1:1. Ерлінг Голанд не зміг відзначитися забитим голом у ворота Тібо Куртуа. 

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