Голанда покарали за хуліганство на "Сантьяго Бернабеу"

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд. Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

Батько Ерлінга Голанда Альф-Інге Голанд поводився непристойно під час півфінального матчу Ліги Чемпіонів між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом". 50-річний ексфутболіст нібито ображав фанатів "вершкових" та кидався у них їжею.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Дивна поведінка Голанда-старшого

За інформацією британських журналістів, Альф-Інге Голанд буцімто не стримав емоцій та почав ображати вболівальників мадридського "Реала" у відповідь на їх провокації. Колишній футболіст спочатку "відбивався" словесно, а потім нібито почав жбурляти їжу у фанатів команди господарів.

Альф-Інге Голанд на "Сантьяго-Бернабеу". Фото: Screenshot/Daily Mail

Така поведінка Голанда-старшого не залишилась без уваги служби безпеки стадіону — охоронці вивели Альфа-Інге з VIP-ложі "Сантьяго Бернабеу".

Голанда-старшого виводять з VIP-ложі "Сантьяго Бернабеу". Фото: Screenshot/Daily Mail

Варто зазначити, що перший півфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Реалом" завершився у нічию — 1:1. Ерлінг Голанд не зміг відзначитися забитим голом у ворота Тібо Куртуа.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Мер Тбілісі Каха Каладзе зрадив Україну і висловився за підтримку Росії.

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Реброва на посаді тренера клубу "Аль-Айн" із ОАЕ може замінити Луческу.