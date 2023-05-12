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Холанда визнали "Найкращим футболістом року"

12 травня 2023 13:51
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Холанда визнали "Найкращим футболістом року"
Ерлінг Холанд у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Асоціація футбольних журналістів визнала Ерлінга Холанда найкращим футболістом року серед чоловіків у сезоні 2022/2023. Він проводить неймовірний сезон у складі англійського "Манчестер Сіті" та може завоювати три трофеї.

Норвежець отримав рекордні 82 відсотки голосів, випередивши дует з "Арсеналу" Букайо Сака та Мартіна Едегора, повідомляє FourFourTwo.

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Ерлінг Холанд проводить в англійській Прем'єр-лізі свій перший сезон, але 22-річний норвежець уже встиг перевершити кілька рекордів із забитих голів. У 47 матчах у всіх турнірах Холанд записав на свій рахунок вже 51 точний удар. 

Рекорди Холанда

"Манчестер Сіті" лідирує у таблиці АПЛ та випереджає на очко "Арсенал". При цьому у "містян" залишається матч у запасі. Також команда Пепа Гвардіоли зіграє як мінімум один поєдинок у Лізі чемпіонів і зійдеться у двобої з "Манчестер Юнайтед" на "Вемблі" у фіналі Кубка Англії третього червня.

Ерлінг Холанд
Холанд бореться з Куртуа. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Холанд встановив безліч досягнень у своєму першому сезоні в Англії. На його рахунку абсолютний рекорд за кількістю голів у сезоні Прем'єр-ліги. На початку травня норвежець забив свій 35-й гол в АПЛ у матчі проти "Вест Гем Юнайтед", перевершивши Алана Ширера та Енді Коула.

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