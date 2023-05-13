Магучіх побила світовий рекорд сезону у стрибках у висоту

Ярослава знову найкраща. Фото: Instagram/yaroslava.mahuchikh.fp

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону у світі. Вона успішно виступила на турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold у Найробі у Кенії/

Спортсменка посіла перше місце, показавши результат 2.00 метри, передають Новини.LIVE.

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Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх з Дніпра першою у світі у 2023 році подолала висоту у рівно 2 метри на свіжому повітрі. Це найкращий результат сезону у світі.

Також Ярослава встановила рекорд змагань в Кенії. Попередній становив 1.91 метр і належав британці Лаурі Зіанор.

World lead 🤩



Yaroslava Mahuchikh flies over 2.00m in her very first competition of the outdoor season.



More to come 👀#ContinentalTourGold pic.twitter.com/CSNOjzcRqy — World Athletics (@WorldAthletics) May 13, 2023

Крім Магучіх, до Топ-4 також увійшли ще 2 українки: Катерина Табашник (3-тє місце, 1.86 метри) та Юлія Левченко (4-те місце, 1.86 метри).

Україну представляли четверо спортсменів

У змаганнях метальників списа у Найробі українець Артур Фельфнер показав восьмий результат.

World Athletics Continental Tour Gold у Найробі — перші змагання в сезоні на такому рівні.

Збірну України на турнірі представляли четверо спортсменів: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник(1,86 метра - бронза), Юлія Левченко(1,86 метра - четверте місце, більше спроб) та Марина Ковтунова(1,78 метра - 8 місце).

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