Магучих побила мировой рекорд сезона в прыжках в высоту
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала лучший результат сезона в мире. Она успешно выступила на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби в Кении.
Спортсменка заняла первое место, показав результат в 2.00 метра, передают Новини.LIVE.
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава Магучих из Днепра первым в мире в 2023 году преодолел высоту в ровно 2 метра на свежем воздухе. Это самый лучший результат сезона в мире.
Также Ярослава установила рекорд соревнований в Кении. Предыдущий составлял 1.91 метр и принадлежал британке Лаури Зианор.
World lead 🤩— World Athletics (@WorldAthletics) May 13, 2023
Yaroslava Mahuchikh летают более чем на 2.00m в ее очень первая конкуренция на внешний сезон.
More to come 👀 #ContinentalTourGold pic.twitter.com/CSNOjzcRqy
Кроме Магучих, в Топ-4 также вошли еще 2 украинки: Екатерина Табашник (3 место, 1.86 метра) и Юлия Левченко (4 место, 1.86 метра).
Украину представляли четверо спортсменов
В соревнованиях метателей копья в Найроби украинец Артур Фельфнер показал восьмой результат.
World Athletics Continental Tour Gold в Найроби – первые соревнования в сезоне на таком уровне.
Сборную Украины на турнире представляли четверо спортсменов: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник (1,86 метра – бронза), Юлия Левченко (1,86 метра – четвертое место, больше попыток) и Марина Ковтунова (1,78 метра – 8 место).
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