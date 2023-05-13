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Магучих побила мировой рекорд сезона в прыжках в высоту

13 мая 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Магучих побила мировой рекорд сезона в прыжках в высоту
Ярослава снова самая лучшая. Фото: Instagram/yaroslava.mahuchikh.fp
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала лучший результат сезона в мире. Она успешно выступила на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби в Кении.

Спортсменка заняла первое место, показав результат в 2.00 метра, передают Новини.LIVE.

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Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава Магучих из Днепра первым в мире в 2023 году преодолел высоту в ровно 2 метра на свежем воздухе. Это самый лучший результат сезона в мире.

Также Ярослава установила рекорд соревнований в Кении. Предыдущий составлял 1.91 метр и принадлежал британке Лаури Зианор.

Кроме Магучих, в Топ-4 также вошли еще 2 украинки: Екатерина Табашник (3 место, 1.86 метра) и Юлия Левченко (4 место, 1.86 метра).

Украину представляли четверо спортсменов

В соревнованиях метателей копья в Найроби украинец Артур Фельфнер показал восьмой результат.

World Athletics Continental Tour Gold в Найроби – первые соревнования в сезоне на таком уровне.

Сборную Украины на турнире представляли четверо спортсменов: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник (1,86 метра – бронза), Юлия Левченко (1,86 метра – четвертое место, больше попыток) и Марина Ковтунова (1,78 метра – 8 место).

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