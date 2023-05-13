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"Дніпро-1" змінить прописку наступного сезону

13 травня 2023 09:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Дніпро-1" змінить прописку наступного сезону
Команда Кучера повернеться на "Дніпро-Арену". Фото: СК "Дніпро-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Один із лідерів УПЛ "Дніпро-1" з наступного сезону змінить домашній стадіон. Замість Ужгорода дніпряни гратимуть матчі чемпіонату на "Дніпро-Арені", а єврокубки ймовірно в іншій країні.

Про це повідомив відомий журналіст Ігор Бурбас.

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Нагадаємо, що цього сезону "Дніпро-1" домашні матчі чемпіонату проводить в Ужгороді на стадіоні "Авангард", а єврокубкові поєдинки дніпряни проводили у Словаччині на "Кошицькій футбольній арені".

За інформацією джерела, дніпряни планують наступного сезону УПЛ повернутися на рідний стадіон. Також повідомляється, що команда Олександра Кучера змінить і місце виступів у єврокубках. У разі, якщо війна триватиме — "Дніпро-1" розглядає варіант проводити домашні матчі у Польщі.

Продаж стадіону

Також нагадаємо, що пів року тому, а саме у грудні, державний ПриватБанк виставив на продаж через СЕТА футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Про це повідомляла пресслужба держбанку.

Стадіон виставили на продаж у рамках програми реалізації неопераційної нерухомості через систему електронних торгів OpenMarket. Також на аукціон виставили будинки та споруди.  Стартова ціна лоту була – 113 млн грн, але  в січні аукціон скасовували за невідомих причин. 

Стадіон "Дніпро-Арена" - найбільший футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Знаходиться в оренді СК "Дніпро-1".

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