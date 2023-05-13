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"Днепр-1" сменит прописку в следующем сезоне

13 мая 2023 09:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Днепр-1" сменит прописку в следующем сезоне
Команда Кучера вернется на Днепр-Арену. Фото: СК "Днепр-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Один из лидеров УПЛ "Днепр-1" со следующего сезона сменит домашний стадион. Вместо Ужгорода днепряне будут играть матчи чемпионата на "Днепр-Арене", а еврокубки, вероятно, в другой стране.

Об этом сообщил известный журналист Игорь Бурбас.

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Напомним, что в этом сезоне "Днепр-1" домашние матчи чемпионата проводит в Ужгороде на стадионе "Авангард", а еврокубковые поединки днепряне проводили в Словакии на "Кошицкой футбольной арене".

По информации источника, днепряне планируют на следующий сезон УПЛ вернуться на родной стадион. Также сообщается, что команда Александра Кучера сменит и место выступлений в еврокубках. В случае, если война будет продолжаться, "Днепр-1" рассматривает вариант проводить домашние матчи в Польше.

Продажа стадиона

Также напомним, что пол года назад, а именно в декабре, государственный ПриватБанк выставил на продажу через СЕТА футбольный стадион "Днепр-Арена" и базу футбольного клуба СК "Днепр-1". Об этом сообщала пресс-служба госбанка.

Стадион был выставлен на продажу в рамках программы реализации неоперационной недвижимости через систему электронных торгов OpenMarket. Также на аукцион выставили дома и постройки. Стартовая цена лота была – 113 млн грн, но в январе аукцион отменяли по неизвестным причинам.

Стадион "Днепр-Арена" – крупнейший футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест 31 003 зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году. Находится в аренде СК "Днипро-1".

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