Скандал в УПЛ: чи було пенальті у грі "Дніпра-1" та за що вилучили Ротаня

Момент з падінням Назаренка. Фото: СК "Дніпро-1"

Суддівський скандал, бійка та вилучення тренерів, один з яких очолює збірну України. Один з претендентів на чемпіонство УПЛ все одно втратив очки, але чи є підстави у претензій критиків суддівського рішення.

Подробиці скандалу у грі "Дніпро-1" – "Олександрія", в матеріалі Новини.LIVE.

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Так й вийшло, коли епізод з пенальті господарів викликав серйозний ажіотаж як у вболівальників, так і журналістів. Контакт Данило Скорко та Олександра Назаренка призвів до пенальті, який назначив суддя Ярослав Козик, а реалізував Довбик.

Це рішення призвело до бійки, внаслідок якої вилучили головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня та представника тренерського штабу "Дніпра-1" Вадима Комардіна.

"Головний тренер Руслан Петрович після призначення пенальті був незадоволений рішенням судді. Це нормальні емоції. А з лавки "Дніпра-1" його провокували. Ми всі — живі люди, всі на емоціях. Тим паче після такого рішення. Тому сталося те, що сталося. Спровокували головного тренера, він не стримався", — сказав після матчу помічник наставника “Олександрії” Сергій Кравченко.

Пресслужба "Дніпра-1" вирішила висловити свою позицію епізоду тим, що виклала в соцмережах відео фолу і нібито його наслідки для гравця.

Просто спокійно дивимось відео. Гравця, який на швидкості йде на м'яч, відверто смикають за плече. Наслідки на його плечі наочні. pic.twitter.com/2CbeWYJPz4 — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 11, 2023

"Просто спокійно дивимося відео. Гравця, який на швидкості йде на м'яч, відверто смикають за плече. Наслідки на його плечі є наочними", — підписано публікацію.

Олександр Назаренко сфотографував відмітину на своєму плечі та виклав у сторіз Інстаграму зі словами "100 відсотків симуляція".

Сторіз в Інстаграм Олександра Назаренко. Фото: Скрін

"На мою думку, це 100 % пенальті, тому що він мене схопив за плече, у мене залишився синець. Я вважаю, що це стовідсотковий пенальті, і суддя після перерви мені також сказав, що це пенальті. Я вистрибував, намагався дотягнутись до м'яча, і він мене завалив. Я відчув, що на мене поклали руку, як мене намагаються завалити, потягнули вниз, і я впав. Рефері був ззаду, він побачив фол і поставив пенальті", — каже Олександр Назаренко.

Згодом Назаренко видалив чи обмежив доступ до сторіз.

Штовханина та образа

ПРОФУТБОЛ Digital виклав повне відео епізоду, де Руслан Ротань спочатку підійшов до лави запасних суперника, його штовхнули, він теж замахнувся. Отримав вилучення від рефері та щось йому відповідає. Як зазначено в заголовку відео, він використовував нецензурну лексику.

Додамо, що і минулий матч "Дніпро-1" проти "Чорноморця" на виїзді теж ознаменувався суддівським скандалом — тоді рефері поставив пенальті на користь дніпрян після контакту за межами штрафної.

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