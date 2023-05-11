"Днепр-1" потерял очки в скандальном матче с "Александрией"

Эпизод матча "Днепр-1" — "Александрия". Фото: ФК "Днепр-1"

Сегодня, 11 мая, в Ужгороде "Днепр-1" и "Александрия" доигрывали матч первого тура УПЛ. Команды не определили победителя, но не обошлось без очередного скандала.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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"Днепру-1" крайне необходимо было побеждать в этом поединке в контексте чемпионской борьбы с "Шахтером". "Александрия" же дала настоящий бой подопечным Александра Кучера.

С первых минут команды демонстрировали динамичный футбол и обменялись опасными моментами. Напряжение постепенно нарастало и достигло кульминации, когда арбитр Ярослав Козик указал на отметку после того, как игрок "горожан" Скорко коснулся спины Назаренко в собственной штрафной. Эпизод вызвал шквал эмоций и перерос в драку, следствием которой стало удаление Руслана Ротаня и его ассистента Сергея Кравченко.

Артём Довбик, тем временем, реализовал одиннадцатиметровый и открыл счет в матче. Впрочем, через четыре минуты "Александрия" восстановила паритет усилиями Кирилла Ковальца.

В целом, обе команды имели возможности для взятия ворот до конца встречи, однако забить больше никому не удалось. В итоге — боевые 1:1.

У "Днепра-1" была отличная возможность сравняться по очкам с донецким "Шахтером", но воспользоваться ею днепряне не смогли. На данный момент команда Кучера отстает от "горняков" на два балла в турнирной таблице УПЛ.

УПЛ. 1-й тур

Ужгород, стадион "Авангард"

"Днепр-1" — "Александрия" — 1:1

Довбык, 22 (пен.) — Ковалец, 25

Предупреждения: Назаренко, 39 — Скорко, 20, Кожушко, 41, Рыбалка, 85

"Днепр-1": Рыбак — Назаренко (Е. Пасич, 61), Сваток, Сарапий, Адамюк (Хайнер, 84) — Рубчинский (Танковский, 61), Бабенко (Когут, 84) — Бланко (Пеглоу, 72), Пихалонок , Гуцуляк — Довбык.

"Александрия": Шевченко — Копина (Бондаренко, 90+2), Бабогло, Логинов, Скорко — Михайленко, Сигеев (Матюшенко, 90+2), Рыбалка — Мирошниченко, Ковалец (Кулаков, 70), Кожушко (Мустафаев, 46).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

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