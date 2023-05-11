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"Дніпро-1" втратив очки у скандальному матчі з "Олександрією"

11 травня 2023 16:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Дніпро-1" втратив очки у скандальному матчі з "Олександрією"
Епізод матчу "Дніпро-1" — "Олександрія". Фото: ФК "Дніпро-1"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Сьогодні, 11-го травня, в Ужгороді "Дніпро-1" та "Олександрія" догравали матч першого туру УПЛ. Команди не визначили переможця, але не обійшлося без чергового скандалу. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Дніпру-1" вкрай необхідно було перемагати у цьому поєдинку в контексті чемпіонської боротьби з "Шахтарем". "Олександрія" ж дала справжній бій підопічним Олександра Кучера. 

З перших хвилин команди демонстрували доволі динамічний футбол й обмінялись небезпечними моментами. Напруга поступово наростала й досягла кульмінації, коли арбітр Ярослав Козик вказав на позначку після того, як гравець "містян" Скорко торкнувся спини Назаренка у власному штрафному майданчику. Епізод викликав шквал емоцій й переріс у сутичку, наслідком якої стало вилучення Руслана Ротаня та його асистента Сергія Кравченка. 

Зрештою, Артем Довбик реалізував одинадцятиметровий й відкрив рахунок у матчі. Втім, через чотири хвилини "Олександрія" відновила паритет зусиллями Кирила Ковальця. 

Загалом, обидві команди мали нагоди для взяття воріт до кінця зустрічі, однак забити більше нікому не вдалося. Тож у підсумку — бойові 1:1. 

У "Дніпра-1" була чудова можливість зрівнятися за очками з донецьким "Шахтарем", але скористатися нею дніпряни не змогли. Наразі команда Кучера відстає від "гірників" на два бали у турнірній таблиці УПЛ. 

УПЛ. 1-й тур

Ужгород, стадіон "Авангард"

"Дніпро-1" — "Олександрія" — 1:1

 Довбик, 22 (пен.) — Ковалець, 25

Попередження: Назаренко, 39 — Скорко, 20, Кожушко, 41, Рибалка, 85

"Дніпро-1": Рибак — Назаренко (Є. Пасіч, 61), Сваток, Сарапій, Адамюк (Хайнер, 84) — Рубчинський (Танковський, 61), Бабенко (Когут, 84) — Бланко (Пеглоу, 72), Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

"Олександрія": Шевченко — Копина (Бондаренко, 90+2), Бабогло, Логінов, Скорко — Михайленко, Сігеєв (Матюшенко, 90+2), Рибалка — Мірошніченко, Ковалець (Кулаков, 70), Кожушко (Мустафаєв, 46).

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево).

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