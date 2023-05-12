Скандал в УПЛ: было ли пенальти в игре "Днепра-1" и за что удалили Ротаня

Момент с падением Назаренко. Фото: СК "Днепр-1"

Судейский скандал, драка и удаление тренеров, один из которых возглавляет сборную Украины. Один из претендентов на чемпионство УПЛ все равно потерял очки, но есть ли основания для претензий критиков судейского решения.

Подробности скандала в игре "Днепр-1" – "Александрия", в материале Новини.LIVE.

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Когда борьба за золотые награды и места в еврокубках в разгаре, нервы у некоторых команд могут быть на грани. И любая судейская ошибка станет как спичка для стога сена.

Так получилось, когда эпизод с пенальти хозяев вызвал серьезный ажиотаж как у болельщиков, так и журналистов. Контакт Даниил Скорко и Александр Назаренко привел к пенальти, который назначил судья Ярослав Козик, а реализовал Довбик.

Это решение привело к драке, в результате которой изъяли главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня и представителя тренерского штаба "Днепра-1" Вадима Комардина.

"Главный тренер Руслан Петрович после назначения пенальти был недоволен решением судьи. Это нормальные эмоции. А со скамейки "Днепра-1" его провоцировали. Мы все живые люди, все на эмоциях. Тем более после такого решения. Поэтому произошло то, что произошло. Спровоцировали главного тренера, он не сдержался", — сказал после матча помощник наставника "Александрии" Сергей Кравченко.

Пресс-служба "Днепра-1" решила высказать свою позицию эпизода тем, что выложила в соцсетях видео фола и якобы его последствия для игрока.

Просто спокойно смотрим видео. Игрок, который на скорости идет на мяч, откровенно дергает за плечо. Последствия его плечи наглядны. pic.twitter.com/2CbeWYJPz4 - СК Днепр-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 11, 2023

"Просто спокойно смотрим видео. Игрока, который на скорости идет на мяч, откровенно дергают за плечо. Последствия на его плече наглядны", — подписана публикация.

Александр Назаренко сфотографировал отметину на своем плече и выложил в сторожу Инстаграмму со словами "100 процентов симуляция".

Сторис в Инстаграме Александра Назаренко. Фото: Скрин

"По моему мнению, это 100% пенальти, потому что он меня схватил за плечо, у меня остался синяк. Я считаю, что это стопроцентный пенальти, и судья после перерыва мне также сказал, что это пенальти. Я выпрыгивал, пытался дотянуться до м и он меня завалил. Я почувствовал, что на меня положили руку, как меня пытаются завалить, потащили вниз, и я упал. Рефери был сзади, он увидел фол и поставил пенальти", — говорит Александр Назаренко.

Впоследствии Назаренко удалил или ограничил доступ к сторисам.

Толканья и оскорбление

ПРОФУТБОЛ Digital выложил полное видео эпизода, где Руслан Ротань сначала подошел к скамье запасных соперника, его толкнули, он тоже замахнулся. Получил удаление от рефери и что-то ему отвечает. Как отмечено в заголовке видео, он использовал нецензурную лексику.

Добавим, что и прошлый матч "Днепр-1" против "Черноморца" на выезде тоже ознаменовался судейским скандалом — тогда рефери поставил пенальти в пользу днепрян после контакта за пределами штрафной.

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