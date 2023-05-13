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Берінчик втратив один зі своїх титулів: відома причина

13 травня 2023 11:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Берінчик втратив один зі своїх титулів: відома причина
Український боксер Денис Берінчик. Фото: Instagram/berinchyk
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик більше не носить звання чемпіона Європи EBU. Спортсмен відмовився від цього титулу, який він завоював у бою з Іваном Менді. 

Про це повідомляє Boxing Scene. 

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Причина відмови від титулу 

Український легковаговик Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи EBU. Боксер не захотів виходити на ринг з 46-річним італійцем Еміліано Марсілі та зробив пояс вакантним. 

Беринчик
Денис Берінчик на тренуванні. Фото: Instagram/berinchyk

Бій планували провести 24 червня в Італії. 

Оскільки Берінчик відмовився захищати титул, Марсілі шукатимуть нового суперника. 

До слова, найближчий бій Дениса Берінчика мав відбутися 27 травня, але згодом поєдинок перенесли на літо. Водночас, з ким боксуватиме українець — невідомо.  

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Берінчик має вийти на ринг в андеркарді бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, але ця зустріч зірвалася.

Нагадаємо, захисник Олександр Зінченко може не зіграти більше жодного матчу за лондонський "Арсенал".

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