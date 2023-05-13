Берінчик втратив один зі своїх титулів: відома причина
Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик більше не носить звання чемпіона Європи EBU. Спортсмен відмовився від цього титулу, який він завоював у бою з Іваном Менді.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Причина відмови від титулу
Український легковаговик Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи EBU. Боксер не захотів виходити на ринг з 46-річним італійцем Еміліано Марсілі та зробив пояс вакантним.
Бій планували провести 24 червня в Італії.
Оскільки Берінчик відмовився захищати титул, Марсілі шукатимуть нового суперника.
До слова, найближчий бій Дениса Берінчика мав відбутися 27 травня, але згодом поєдинок перенесли на літо. Водночас, з ким боксуватиме українець — невідомо.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Берінчик має вийти на ринг в андеркарді бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, але ця зустріч зірвалася.
Нагадаємо, захисник Олександр Зінченко може не зіграти більше жодного матчу за лондонський "Арсенал".
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