Берінчик втратив один зі своїх титулів: відома причина

Український боксер Денис Берінчик. Фото: Instagram/berinchyk

Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик більше не носить звання чемпіона Європи EBU. Спортсмен відмовився від цього титулу, який він завоював у бою з Іваном Менді.

Про це повідомляє Boxing Scene.

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Причина відмови від титулу

Український легковаговик Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи EBU. Боксер не захотів виходити на ринг з 46-річним італійцем Еміліано Марсілі та зробив пояс вакантним.

Денис Берінчик на тренуванні. Фото: Instagram/berinchyk

Бій планували провести 24 червня в Італії.

Оскільки Берінчик відмовився захищати титул, Марсілі шукатимуть нового суперника.

До слова, найближчий бій Дениса Берінчика мав відбутися 27 травня, але згодом поєдинок перенесли на літо. Водночас, з ким боксуватиме українець — невідомо.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Берінчик має вийти на ринг в андеркарді бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, але ця зустріч зірвалася.

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