Беринчик потерял один из своих титулов: известна причина

Украинский боксер Денис Беринчик. Фото: Instagram/berinchyk

Украинский боксер в лёгком весе Денис Беринчик больше не носит звание чемпиона Европы EBU. Спортсмен отказался от этого титула, который он завоевал в бою с Иваном Менди.

Об этом сообщает Boxing Scene.

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Причина отказа от титула

Украинский легковес Денис Беринчик отказался от титула чемпиона Европы EBU. Боксер не захотел выходить на ринг с 46-летним итальянцем Эмилиано Марсили и сделал пояс вакантным.

Денис Беринчик на тренировке. Фото: Instagram/berinchyk

Бой планировали провести 24 июня в Италии.

Поскольку Беринчик отказался защищать титул, Марсили будут искать нового соперника.

К слову, ближайший поединок Дениса Беринчика должен был состояться 27 мая, но впоследствии встречу перенесли на лето. В то же время, с кем будет боксировать украинец — неизвестно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Беринчик должен выйти на ринг в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, но эта встреча сорвалась.

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