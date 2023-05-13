Беринчик потерял один из своих титулов: известна причина
Украинский боксер в лёгком весе Денис Беринчик больше не носит звание чемпиона Европы EBU. Спортсмен отказался от этого титула, который он завоевал в бою с Иваном Менди.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Причина отказа от титула
Украинский легковес Денис Беринчик отказался от титула чемпиона Европы EBU. Боксер не захотел выходить на ринг с 46-летним итальянцем Эмилиано Марсили и сделал пояс вакантным.
Бой планировали провести 24 июня в Италии.
Поскольку Беринчик отказался защищать титул, Марсили будут искать нового соперника.
К слову, ближайший поединок Дениса Беринчика должен был состояться 27 мая, но впоследствии встречу перенесли на лето. В то же время, с кем будет боксировать украинец — неизвестно.
Ранее в СМИ появилась информация, что Беринчик должен выйти на ринг в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, но эта встреча сорвалась.
Напомним, защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".
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