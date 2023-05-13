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Леся Цуренко зіграє з першою ракеткою світу

13 травня 2023 10:16
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Леся Цуренко зіграє з першою ракеткою світу
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Третя ракетка України Леся Цуренко здобула чергову перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі. Так, у другому раунді змагання спортсменка впоралась з американкою Бернардою Перою і пройшла в наступне коло. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Леся Цуренко вперше у своїй кар'єрі змогла виграти більше одного матчу в основній сітці турніру в Римі. У другому раунді змагання українка виявилась сильнішою за Бернарду Перу зі Сполучених Штатів. В обох сетах Леся перемогла з однаковим рахунком — 6:4, 6:4.

Цуренко
Леся Цуренко на турнірі в Мадриді. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Це була перша очна зустріч тенісисток.  

WTA 1000 Рим. Друге коло

Леся Цуренко (Україна) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4

У наступному раунді Лесі Цуренко буде значно важче, адже їй доведеться помірятися силами з першою ракеткою світу — полькою Ігою Свьонтек. Поєдинок відбудеться 14-го травня. 

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