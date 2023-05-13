Леся Цуренко сыграет с первой ракеткой мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Третья ракетка Украины Леся Цуренко одержала очередную победу на турнире WTA 1000 в Риме. Так, во втором раунде соревнования спортсменка справилась с американкой Бернардой Перой и прошла в следующий круг.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Леся Цуренко впервые в своей карьере смогла выиграть больше одного матча в основной сетке турнира в Риме. Во втором раунде соревнования украинка оказалась сильнее Бернарды Перы из Соединенных Штатов. В обоих сетах Леся победила с одинаковым счетом — 6:4, 6:4.

Леся Цуренко на турнире в Мадриде Фото: Instagram/lesiatsurenko

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 1000 Рим. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4

В следующем раунде Лесе Цуренко будет гораздо труднее, ведь ей придется померяться силами с первой ракеткой мира — полькой Игой Свёнтек. Поединок состоится 14 мая.

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