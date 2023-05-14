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Циганков віддав п’ятий асист в Іспанії та допоміг "Жироні" уникнути поразки

14 травня 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков віддав п’ятий асист в Іспанії та допоміг "Жироні" уникнути поразки
Віктор Циганков отримав високий бал. Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі у матчі проти "Реал Сосьєдада" та віддав асист на Яна Коуто. Цей гол дозволив команді згодом відігратись та зрівняти рахунок.

Українець отримав один з найбільших балів у команді, передають Новини.LIVE.

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Господарі видали дуже потужний старт, забивши швидкі два голи. Лідер "Сосьєдад" Мікель Оярсабаль реалізував пенальті, а потім Давид Сільва подвоїв перевагу своєї команди.

Гольовий пас Циганкова допоміг "Жироні" повернутись в гру. Коли гості поступались у 2 м’ячі, Віктор покотив м'яч на Коуто, а той непогано використав техніку та пробив у правий кут. Після рикошету м'яч влетів у сітку, а голкіпер не зреагував.

А потім гості зуміли відігратися до перерви. Ян Коуто та Крістіан Стуані зробили рахунок 2:2. У другому таймі обидві команди мали моменти для того, щоб здобути перемогу, проте матч так і завершився бойовою нічиєю.

П'ятий гольовий пас та висока оцінка

Зазначимо, український хавбек Жирони Віктор Циганков провів на полі усі 90 хвилин та отримав від Whoscored високу оцінку 7,3. Вище лише у Стуані 7,8 та Коуто 7,5. Додамо, що це вже п’ятий асист гравця збірної України в Ла Лізі

"Реал Сосьєдад" — "Жирона" — 2:2

Голи: Оярсабаль, 5 пен, Сільва, 24 — Коуто, 37, Стуані, 45+3

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