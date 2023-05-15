Український спортсмен-розвідник загинув під час оборони Бахмута

Олег Сірий у лавах ЗСУ. Фото: Facebook

Багаторазовий чемпіон України з гребного слалому Олег Сірий пожертвував собою під час оборони Бахмута. Український спортсмен загинув під час виконання завдання на одній із найгарячіших ділянок фронту.

У тилу у бійця Збройних сил України залишилася сім'я, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ВДПУ.

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Спортивні досягнення Сірого

У минулому Олег Сірий залишив успішну спортивну кар'єру. Вінничанин був майстром спорту з гребного слалому. Він неодноразово перемагав на чемпіонатах України з цього виду спорту, брав участь і в континентальних першостях.

Олег Сірий у мирному житті. Фото: Facebook

Восени 2021 року Олег Сірий завоював титул віцечемпіона України у складі команди Вінницької області. Крім водних видів спорту, він захоплювався лижами, працював інструктором на одному з курортів Карпат.

Боротьба з окупантами

Саме на заході України Олега застало повномасштабне військове вторгнення росіян. Він одразу ж приєднався до ЗСУ, отримав ухвалу до розвідки.

Олег Сірий встиг побувати на багатьох ділянках фронту. В останні тижні його підрозділ виконував завдання у Бахмуті. Саме там у бою з інтервентами загинув український спортсмен. Вдома в нього залишилися дружина та дочка.

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