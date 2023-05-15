Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Український спортсмен-розвідник загинув під час оборони Бахмута arrow

Український спортсмен-розвідник загинув під час оборони Бахмута

15 травня 2023 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен-розвідник загинув під час оборони Бахмута
Олег Сірий у лавах ЗСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Багаторазовий чемпіон України з гребного слалому Олег Сірий пожертвував собою під час оборони Бахмута. Український спортсмен загинув під час виконання завдання на одній із найгарячіших ділянок фронту.

У тилу у бійця Збройних сил України залишилася сім'я, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ВДПУ.

Читайте також:

Спортивні досягнення Сірого

У минулому Олег Сірий залишив успішну спортивну кар'єру. Вінничанин був майстром спорту з гребного слалому. Він неодноразово перемагав на чемпіонатах України з цього виду спорту, брав участь і в континентальних першостях.

Олег Сірий
Олег Сірий у мирному житті. Фото: Facebook

Восени 2021 року Олег Сірий завоював титул віцечемпіона України у складі команди Вінницької області. Крім водних видів спорту, він захоплювався лижами, працював інструктором на одному з курортів Карпат.

Боротьба з окупантами

Саме на заході України Олега застало повномасштабне військове вторгнення росіян. Він одразу ж приєднався до ЗСУ, отримав ухвалу до розвідки.

Олег Сірий встиг побувати на багатьох ділянках фронту. В останні тижні його підрозділ виконував завдання у Бахмуті. Саме там у бою з інтервентами загинув український спортсмен. Вдома в нього залишилися дружина та дочка.

Нагадаємо, український футболіст Руслан Маліновський провів один із найкращих матчів за "Марсель".

Дружина Кріштіану Роналду опинилася в центрі скандалу через відвертий купальник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB