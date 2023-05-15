Украинский спортсмен-разведчик погиб при обороне Бахмута

Олег Серый в рядах ВСУ. Фото: Facebook

Многократный чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый пожертвовал собой при обороне Бахмута. Украинский спортсмен погиб при выполнении задачи на одном из самых горячих участков фронта.

В тылу у бойца Вооруженных сил Украины осталась семья, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ВГПУ.

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Спортивные достижения Серого

В прошлом у Олега Серого осталась успешная спортивная карьера. Винничанин был мастером спорта по гребному слалому. Он неоднократно побеждал на чемпионатах Украины по этому виду спорта, принимал участие и в континентальных первенствах.

Олег Серый в мирной жизни. Фото: Facebook

Осенью 2021-го года Олег Серый завоевал титул вице-чемпиона Украины в составе команды Винницкой области. Помимо водных видов спорта он увлекался лыжами, работал инструктором на одном из курортов Карпат.

Борьба с оккупантами

Именно на западе Украины Олега застало полномасштабное военное вторжение россиян. Он сразу же присоединился к ВСУ, получил определение в разведку.

Олег Серый успел побывать на многих участках фронта. В последние недели его подразделение выполняло задачи в Бахмуте. Именно там в бою с интервентами погиб украинский спортсмен. Дома у него остались жена и дочь.

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