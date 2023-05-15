Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский спортсмен-разведчик погиб при обороне Бахмута arrow

Украинский спортсмен-разведчик погиб при обороне Бахмута

15 мая 2023 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен-разведчик погиб при обороне Бахмута
Олег Серый в рядах ВСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Многократный чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый пожертвовал собой при обороне Бахмута. Украинский спортсмен погиб при выполнении задачи на одном из самых горячих участков фронта. 

В тылу у бойца Вооруженных сил Украины осталась семья, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ВГПУ.

Читайте также:

Спортивные достижения Серого 

В прошлом у Олега Серого осталась успешная спортивная карьера. Винничанин был мастером спорта по гребному слалому. Он неоднократно побеждал на чемпионатах Украины по этому виду спорта, принимал участие и в континентальных первенствах.

Олег Серый
Олег Серый в мирной жизни. Фото: Facebook

Осенью 2021-го года Олег Серый завоевал титул вице-чемпиона Украины в составе команды Винницкой области. Помимо водных видов спорта он увлекался лыжами, работал инструктором на одном из курортов Карпат. 

Борьба с оккупантами

Именно на западе Украины Олега застало полномасштабное военное вторжение россиян. Он сразу же присоединился к ВСУ, получил определение в разведку. 

Олег Серый успел побывать на многих участках фронта. В последние недели его подразделение выполняло задачи в Бахмуте. Именно там в бою с интервентами погиб украинский спортсмен. Дома у него остались жена и дочь. 

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский провел один из лучших матчей за "Марсель".

Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас