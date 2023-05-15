Украинский спортсмен-разведчик погиб при обороне Бахмута
Многократный чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый пожертвовал собой при обороне Бахмута. Украинский спортсмен погиб при выполнении задачи на одном из самых горячих участков фронта.
В тылу у бойца Вооруженных сил Украины осталась семья, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ВГПУ.
Спортивные достижения Серого
В прошлом у Олега Серого осталась успешная спортивная карьера. Винничанин был мастером спорта по гребному слалому. Он неоднократно побеждал на чемпионатах Украины по этому виду спорта, принимал участие и в континентальных первенствах.
Осенью 2021-го года Олег Серый завоевал титул вице-чемпиона Украины в составе команды Винницкой области. Помимо водных видов спорта он увлекался лыжами, работал инструктором на одном из курортов Карпат.
Борьба с оккупантами
Именно на западе Украины Олега застало полномасштабное военное вторжение россиян. Он сразу же присоединился к ВСУ, получил определение в разведку.
Олег Серый успел побывать на многих участках фронта. В последние недели его подразделение выполняло задачи в Бахмуте. Именно там в бою с интервентами погиб украинский спортсмен. Дома у него остались жена и дочь.
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