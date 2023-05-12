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Украинский хоккеист погиб в бою под Бахмутом

12 мая 2023 21:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский хоккеист погиб в бою под Бахмутом
Александр Хмиль в рядах ВСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины по хоккею Александр Хмиль погиб на Востоке Украины. Известный спортсмен пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами. 

Экс-хоккеист "Сокола" защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения интервентов, сообщает Telegram-канал "ХК "Сокол" (Киев)". 

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Александр Хмиль присоединился к столичной Территориальной Обороне Украины в конце февраля 2022-го года. После того как оккупанты были отброшены за пределы Киевской области, спортсмен присоединился к Вооруженным силам Украины. 

Александр Хмиль
Александр Хмиль на пресс-конференции. Фото: Facebook 

Хмиль защищал рубежи Украины на севере и востоке страны. Выполняя оперативное задание, он погиб в бою с россиянами под Бахмутом в Донецкой области. 

Спортивные достижения воина 

Александр Хмиль защищал цвета юношеской, молодежной и студенческой сборных Украины по хоккею. Его карьера длилась почти двадцать лет. Спортсмен выступал за украинские, румынские и болгарские хоккейные клубы. 

В составе киевского "Сокола" Хмиль выступал с 1998-го по 1999-й годы, а также в 2003-м году. В общей сложности на его счету 36 поединков, 13 заброшенных шайб и 14 результативных передач. 

Александр Хмиль становился чемпионом Украины в 2007-м году в составе АТЕКа. На его счету серебряные и бронзовые награды национального первенства. 

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