Украинский хоккеист погиб в бою под Бахмутом

Александр Хмиль в рядах ВСУ. Фото: Facebook

Бывший форвард сборной Украины по хоккею Александр Хмиль погиб на Востоке Украины. Известный спортсмен пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами.

Экс-хоккеист "Сокола" защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения интервентов, сообщает Telegram-канал "ХК "Сокол" (Киев)".

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Александр Хмиль присоединился к столичной Территориальной Обороне Украины в конце февраля 2022-го года. После того как оккупанты были отброшены за пределы Киевской области, спортсмен присоединился к Вооруженным силам Украины.

Александр Хмиль на пресс-конференции. Фото: Facebook

Хмиль защищал рубежи Украины на севере и востоке страны. Выполняя оперативное задание, он погиб в бою с россиянами под Бахмутом в Донецкой области.

Спортивные достижения воина

Александр Хмиль защищал цвета юношеской, молодежной и студенческой сборных Украины по хоккею. Его карьера длилась почти двадцать лет. Спортсмен выступал за украинские, румынские и болгарские хоккейные клубы.

В составе киевского "Сокола" Хмиль выступал с 1998-го по 1999-й годы, а также в 2003-м году. В общей сложности на его счету 36 поединков, 13 заброшенных шайб и 14 результативных передач.

Александр Хмиль становился чемпионом Украины в 2007-м году в составе АТЕКа. На его счету серебряные и бронзовые награды национального первенства.

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