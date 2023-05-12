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Український хокеїст загинув у бою під Бахмутом

12 травня 2023 21:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український хокеїст загинув у бою під Бахмутом
Олександр Хміль у лавах ЗСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України із хокею Олександр Хміль загинув на Сході України. Відомий спортсмен пожертвував собою у бою з російськими окупантами.

Ексхокеїст "Сокола" захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення інтервентів, повідомляє Telegram-канал "ХК "Сокіл" (Київ)".

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Олександр Хміль приєднався до столичної Територіальної Оборони України наприкінці лютого 2022 року. Після того, як окупантів було відкинуто за межі Київської області, спортсмен приєднався до Збройних сил України.

Олександр Хміль
Олександр Хміль на пресконференції. Фото: Facebook

Хміль захищав кордони України на півночі та сході країни. Виконуючи оперативне завдання, він загинув у бою з росіянами під Бахмутом на Донеччині.

Спортивні досягнення воїна

Олександр Хміль захищав кольори юнацької, молодіжної та студентської збірних України з хокею. Його кар'єра тривала майже двадцять років. Спортсмен виступав за українські, румунські та болгарські хокейні клуби.

У складі київського "Сокола" Хміль виступав з 1998-го до 1999-го року, а також у 2003-му році. Загалом на його рахунку 36 поєдинків, 13 закинутих шайб та 14 результативних передач.

Олександр Хміль ставав чемпіоном України у 2007-му році у складі АТЕКу. На його рахунку срібні та бронзові нагороди національної першості.

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